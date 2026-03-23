El Ministerio de la Producción emitió un comunicado luego de un reportaje periodístico respecto a presuntos actos irregulares en el Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) del sector Textil-Confecciones, relacionado al Programa Compras a MYPerú.

Informó que, tras tomar conocimiento de los hechos el 29 diciembre del 2025, se adoptaron las siguientes acciones:

En enero 2026 el propio sector formalizó la denuncia ante la Contraloría General de la República y la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de Produce.

Se dispuso la suspensión inmediata del pago de facturas pendientes a las empresas involucradas en las presuntas irregularidades, entre ellas COALZI S.A.C., CONALTI E.I.R.L. y Group Lucor E.I.R.L como medida preventiva para salvaguardar los recursos públicos.

Se ordenó la separación inmediata de los integrantes del NEC bajo investigación, incluyendo a la Secretaría Ejecutiva y personal de las áreas de administración, abastecimiento, finanzas y analistas.

Se autorizó la transferencia de recursos financieros al Órgano de Control Institucional (OCI) para la contratación de apoyo técnico especializado que fortalezca las investigaciones que lleva a cabo.

Asimismo, en la primera semana de marzo del 2026 el Ministerio de la Producción sostuvo una reunión con los gremios de las MYPE, a fin de recoger sus aportes y sugerencias sobre el funcionamiento del programa y de los NEC.

Actualmente, se viene trabajando en la reorganización integral del Programa Compras a MYPErú, orientada a optimizar los procesos de compra y fortalecer los mecanismos de supervisión y control.

La institución destaca que los hechos fueron detectados y denunciados oportunamente por el propio sector. Desde enero de 2026, el caso se encuentra en conocimiento de la Contraloría General de la República y de los órganos de control correspondientes.