El avance de la inversión privada sostuvo el crecimiento económico en el arranque del 2026. (imagen: Andina)
El avance de la inversión privada sostuvo el crecimiento económico en el arranque del 2026. (imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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A pesar de la incertidumbre por las elecciones generales en el Perú, la economía nacional comenzó el 2026 con un impulso marcado por el sector privado. Durante el primer trimestre, la se disparó y alcanzó un crecimiento de 13.2%, según un reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Si bien el año pasado este indicador creció 10%, su mayor nivel en 13 años (excluye el resultado “rebote” del 2021 tras el primer año de la pandemia), solo en los primeros meses del 2026 ya superó esta cifra pese al escenario electoral.

Es más, si se revisa la data trimestral, y se excluye los primeros tres periodos del 2021, el resultado de este verano es el mejor desde enero - marzo del 2013, es decir, 13 años.

Durante el primer trimestre, la inversión privada se disparó y alcanzó un crecimiento de 13.2%. (Fuente: Andina)
Durante el primer trimestre, la inversión privada se disparó y alcanzó un crecimiento de 13.2%. (Fuente: Andina)

De acuerdo con el Resumen Informativo Semanal del BCRP, el desempeño de la inversión privada estuvo explicado por el crecimiento a dos dígitos de la inversión no residencial, sostenida por la aceleración de la inversión minera y el avance del rubro no minero.

En tanto, el consumo privado creció 3.5% y acumuló diez trimestres consecutivos de expansión. Aunque vale decir que desde inicios del año pasado se ha mantenido con un incremento de alrededor del 3.6%, sin mayores vaivenes.

El resultado se explica por el aumento del y de los ingresos, además de una mayor expansión del crédito de consumo y un incremento de la liquidez del sector privado.

El entorno de recuperación sostenida del mercado laboral, las condiciones crediticias favorables, los altos términos de intercambio y las expectativas empresariales en el tramo optimista favorecieron tanto a consumo como a la inversión”, indicó el BCRP.

Cabe añadir que, con el impulso de estos indicadores privados, se calcula que la alcanzó un crecimiento de 6.6% de enero a marzo,

LEA TAMBIÉN: Pesimismo empresarial se acentuó: los sectores con menor expectativa sobre la economía

Inversión pública en rojo

Sin embargo, el gasto público no tuvo su mejor verano. A diferencia de la inversión privada, la terminó el trimestre cayendo 0.2%.

Esta, precisó el informe, se vio afectada por un menor ritmo de ejecución del Gobierno Nacional solo pudo ser compensada parcialmente por un mayor avance de los gobiernos subnacionales.

Por su lado, el consumo público avanzó 7.4% interanual ante un mayor gasto en servicios del Gobierno Nacional.

La demanda interna alcanzó un crecimiento de 6.6% de enero a marzo impulsada por la mayor inversión privada. (Imagen: BCRP)
La demanda interna alcanzó un crecimiento de 6.6% de enero a marzo impulsada por la mayor inversión privada. (Imagen: BCRP)

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