El Área de Estudios Económicos del BCP proyecta que el consumo y la inversión dentro del país avanzarían por encima del 4% en 2026. (Imagen: Andina)
El consumo en el Perú bajo análisis. La del país crecería casi 5% en 2026, proyectó el Área de Estudios Económicos del BCP. Es decir, perdería algo de dinamismo respecto al resultado del 2025, pero sería su segunda mayor tasa en 13 años (excluyendo el rebote tras la pandemia).

Cabe recordar que este indicador -que incluye el consumo y la inversión pública y privada- habría crecido 5.7% el año pasado y en el 2026 se proyecta se expanda 4.7%, según lo que estima el banco.

Según el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados del BCP, el crecimiento de la demanda interna de este año se daría ante una expansión de la de 3.5%, . De esta manera, además, se tendrían tres años consecutivos de incremento del PBI alrededor de ese porcentaje.

Este escenario se da en medio de un entorno externo favorable, expectativas empresariales que se mantienen en terreno optimista y condiciones financieras relativamente estables”, indicó el BCP.

Las expectativas del banco son mayores a las de otras consultoras y también a la del , que espera un crecimiento del PBI de hasta 3%.

¿Riesgos para 2026?

Más allá de la demanda interna, y pensando en el PBI peruano en general, el BCP señala que el panorama para este año podría incluso mejorar si se mantienen algunos factores clave como los precios elevados del o el oro y un entorno político con bajo ruido electoral.

También se podrían tener mejores expectativas si no se materializa un moderado en los próximos meses.

Ya a mediados de este mes el Enfen activó su estado de alerta por El Niño costero: en concreto, pronosticó que el fenómeno iniciaría en marzo. El próximo informe sobre las condiciones climáticas se publicará el 27 de febrero, lo que podrá dar más luces para los siguientes meses.

Hay que recordar que El Niño fue uno de los factores que impactó negativamente en el 2023 y contribuyó a la recesión de ese año.

Cierre sólido en 2025

El informe resalta que la economía del Perú mostró una consolidación significativa hacia finales del año pasado.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por los sectores no primarios, que crecieron cerca de 5% anual.

La actividad de destacó con un avance de 12%, el mayor en casi dos años ante una fuerte demanda de cemento en el mercado interno.

Asimismo, el comercio alcanzó un crecimiento de 4.9%, el más alto en aproximadamente cuatro años. En tanto, los servicios crecieron 3.8% y la manufactura no primaria avanzó 6% ante un incremento en la producción de bienes de capital.

