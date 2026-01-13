Hacia el cierre del 2025 se observó un mayor dinamismo en el consumo de las familias en casi todos los sectores. (Imagen: Freepik)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El consumo de las familias en Perú se disparó: en diciembre último alcanzó su mayor crecimiento en tres años. El Índice Big Data de Consumo del BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y los retiros de efectivo, ajustado por la inflación- aumentó 19.3% el mes pasado.

