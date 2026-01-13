Este resultado, el mejor desde 2022, se dio en medio de los recientes retiros de fondos de AFP que dieron mayor liquidez de los hogares. A esto se sumó la aceleración del crédito de consumo desde mediados del año pasado, la baja inflación, y un mejor desempeño del mercado laboral con la creación de más empleos de calidad y la mejora de los ingresos.

Con ello, en el último tramo del 2025 se registró un crecimiento importante del gasto de las familias (14.9%) de los últimos años, tomando en cuenta que el índice mide el consumo desde el 2017, precisó la economista senior de BBVA Research, Vanessa Belapatiño.

“El gasto del consumo registrado en diciembre es el más alto desde el 2022. Como trimestre -entre octubre, noviembre y diciembre- la tasa del último trimestre es la más alta que tenemos desde el 2017, excluyendo el periodo de ‘rebote’ tras el hundimiento en pandemia”, comentó a Gestión.

Con esto, el Índice Big Data de Consumo Privado se incrementó 10.1% el año pasado, superando el crecimiento de 8% que se reportó en 2024.

El Índice Big Data de Consumo del BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y los retiros de efectivo- creció 19.3% en diciembre. (Imagen: BBVA Research)

LEA TAMBIÉN: Cinco tendencias que marcarán el consumo peruano hacia el 2026

¿Cuáles fueron las principales compras en temporada navideña?

Durante diciembre las compras solo con tarjeta de crédito y/o débito crecieron en casi todos los rubros medidos, aunque con mayor fuerza en aquellos con bienes y servicios no esenciales.

El reporte de BBVA Research muestra que la categoría más dinámica fue la de Entretenimiento, con un gasto que repuntó en 35.3%, recuperándose de la caída de noviembre.

Las ventas en Entretenimiento se impulsaron tanto por las transacciones en casinos y loterías como por boletos de cine, teatro, y otros espectáculos. En conjunto estos servicios representan poco más de S/ 1 de cada S/ 2 que se gastan en este rubro.

Otro rubro de servicios no básicos dinámico fue Turismo, que avanzó 15% en diciembre, una de sus mayores tasas del año.

El crecimiento estuvo asociado al mayor gasto en alojamiento y excursiones, y pasajes aéreos. Solo la venta de boletos de avión aumentó en 15% y representa la mitad del gasto del rubro.

“El crecimiento en entretenimiento y turismo se entiende porque son gastos que pueden hacer hacer los hogares cuando tienen ingresos transitorios como es el caso de los retiros de AFP (…) Se ha mantenido con tasas de crecimiento altas en la mayoría de los gastos en servicios y bienes no fundamentales”, explicó Belapatiño.

Además de estos, aumentaron las compras en otros sectores de bienes no esenciales como Hogar, Moda y Belleza y “otras compras”. Este último está relacionado al uso de tarjetas en tiendas por departamento, productos electrónicos, juegos y videojuegos, fotografía, entre otros.

Las ventas en Entretenimiento se impulsaron tanto por las transacciones en casinos y loterías como por boletos de cine, teatro, y otros espectáculos como conciertos. (Imagen: Andina)

En cuanto a las categorías de bienes y servicios básicos, Educación alcanzó uno de los mejores desempeños al aumentar el consumo en 12.8%. El avance estuvo impulsado por los pagos en universidades e institutos así como los gastos en academias, cursos online y talleres, que crecieron más de 10% tras el mínimo avance del mes previo.

“Una teoría sería que con el ingreso extra (por los retiros de fondos previsionales) se llegó a pagar cuotas anteriores”, indicó la economista de BBVA Research.

Las transacciones en diciembre también siguieron al alza en la categoría de Salud que creció 15.8% ante un mayor consumo en hospitales y clínicas, así como de farmacias y boticas.

Mientras que en Transporte el gasto aumentó 13% principalmente por el movimiento en el consumo de combustibles, así como por uso de taxis y pedidos de delivery.

Por otro lado, el único rubro que tuvo un menor desempeño en diciembre fue el de Alimentos, pasando de crecer 12.3% a solo 6.7%. La moderación estuvo asociada a un menor crecimiento del gasto en supermercados, aunque este efecto fue parcialmente compensado por una recuperación del gasto en restaurantes.

El único rubro que tuvo un menor desempeño en diciembre fue el de Alimentos, pasando de crecer 12.3% a solo 6.7%. | Foto: Andina

Estos fueron los gastos clave en todo 2025

Durante el año, el gasto en Entretenimiento fue lo que más creció. En el 2025, las transacciones en esta categoría aumentaron 19.7%, recuperándose tras la caída en el 2024.

El segundo sector en el que se generó un mayor gasto con tarjeta de crédito o débito fue el de Salud (9.4%) por los pagos en hospitales y clínicas, así como por el consumo de medicamentos.

También repuntó el consumo en Turismo, con un avance anual de 7%. El año pasado el servicio turístico que se impulsó fue el de venta de tours pues, aunque cayó en 25.2% en 2024, en 2025 logró crecer 18.4%.

En tanto el rubro de Alimentos logró cerrar el año con un crecimiento promedio de 8.4%. Esto se debió principalmente a las compras en supermercados, que representó más de la mitad de los gastos.

Un gasto importante se reportó en el rubro de compras en tiendas por departamento y electrónica, que creció 8.4%, aunque se esto representa una desaceleración frente al avance de 18.7%

Solo dos categorías cerraron el 2025 en rojo: Educación y Servicios Públicos.

Durante diciembre el gasto mantuvo un desempeño positivo en todos los componentes del Índice Big Data, con mayor fuerza en aquellos con bienes y servicios no esenciales. (Imagen: BBVA Research)

¿Cuáles son las expectativas para el verano?

Hacia adelante, BBVA Research prevé que el consumo mantenga un crecimiento elevado durante los primeros meses de 2026, todavía impulsado por los retiros de fondos previsionales, que pueden solicitarse hasta el 18 de enero.

“En enero, febrero e incluso marzo todavía se va a recibir fondos y todo el primer trimestre va a ser sostenido por el retiro de AFP. En adelante estamos esperando que las tasas de crecimiento del consumo privado se asemejen a la primera parte del 2025”, explicó Belapatiño.

Advirtió que, una vez diluido el efecto de las AFP, el crecimiento del consumo de los hogares tendría una moderación.

Respecto al proceso electoral, BBVA Research considera que todavía no se observa un impacto negativo en el consumo. Aunque hay una alta incertidumbre por la fragmentación de la intención de voto, consideró que esto aún está causando una contención del gasto de consumo.