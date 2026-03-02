El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, entre enero y diciembre de 2025, la inversión minera superó los US$ 6,228 millones , lo que significó un aumento de 24.3% frente al mismo periodo de 2024.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM) que, edita la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), este monto es el más alto de la última década y evidencia un renovado dinamismo y confianza de los inversionistas en los proyectos mineros del país.

El buen desempeño del sector se refleja en los avances en los rubros infraestructura (+39.9%), exploración (+38.5%), otros (+32.2%) y equipamiento Minero (+31.1%). Además, se ven aumentos moderados en desarrollo y preparación (+6.2%) y planta beneficio (+3.2%).

Por otro lado, en diciembre de 2025, la inversión minera llegó a US$ 1,093, el mayor registro mensual del año, con un aumento de 67.9% respecto a noviembre y significativos avances en casi todos los rubros.

Finalmente, por departamentos, al cierre de 2025, Moquegua fue el principal destino de inversión minera con 799 millones de dólares, seguido muy de cerca por Áncash con US$ 790.3 millones y Arequipa US$ 790.1 millones.