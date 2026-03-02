Minería generó inversiones por más de US$ 6228 millones, la mayor cifra registrada en 10 años. Foto: Minem
Minería generó inversiones por más de US$ 6228 millones, la mayor cifra registrada en 10 años. Foto: Minem
Redacción Gestión
, lo que significó un aumento de 24.3% frente al mismo periodo de 2024.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM) que, edita la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM),

El buen desempeño del sector se refleja en los avances en los rubros infraestructura (+39.9%), exploración (+38.5%), otros (+32.2%) y equipamiento Minero (+31.1%). Además, se ven aumentos moderados en desarrollo y preparación (+6.2%) y planta beneficio (+3.2%).

Por otro lado, en diciembre de 2025, la inversión minera llegó a US$ 1,093, el mayor registro mensual del año, con un aumento de 67.9% respecto a noviembre y significativos avances en casi todos los rubros.

Finalmente, , seguido muy de cerca por Áncash con US$ 790.3 millones y Arequipa US$ 790.1 millones.

El departamento de Moquegua, al cierre del 2025, fue el principal destino de inversión minera con 799 millones de dólares. Foto: Minem
El departamento de Moquegua, al cierre del 2025, fue el principal destino de inversión minera con 799 millones de dólares. Foto: Minem

