La administración del presidente José Antonio Kast prevé que la producción anual del metal alcance los 6 millones de toneladas métricas en los próximos cuatro o cinco años, según afirmó el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) había pronosticado que se tardaría hasta 2033 en alcanzar ese nivel, partiendo de unas 5.6 millones de toneladas este año y aproximadamente 5.97 millones de toneladas en 2027.

“Queremos impulsar la exploración”, dijo Mas desde su oficina en el centro de Santiago. “Estamos tratando de aumentar la inversión para asegurar algunas expansiones de algunas minas”.

La producción en Chile, que representa una cuarta parte del cobre extraído en el mundo, se ha estancado en los últimos años a medida que se deteriora la calidad del mineral y tanto las minas como los nuevos proyectos enfrentan una serie de contratiempos.

Aumentar la producción sería una buena noticia para el suministro mundial, que se prevé tendrá dificultades para seguir el ritmo de la demanda impulsada por los centros de datos de IA y la electrificación en general. También sería favorable para Kast, que busca acelerar el crecimiento económico desde el 2.5% actual hasta el 4% al final de su mandato en 2030.

Ministro chileno Daniel Mas.

La empresa estatal de cobre Codelco es clave para los planes del gobierno.

“Vamos a empujar por hacer una transformación relevante de Codelco”, declaró Mas en su primera entrevista con medios extranjeros. “En los últimos gobiernos no se ha podido hacer un cambio. Por lo tanto, debemos abordarlo con mayor fuerza”.

Los funcionarios del gobierno están trabajando en una amplia reforma del sistema de permisos que podría sustituir decenas de autorizaciones por declaraciones simplificadas, junto con esfuerzos para agilizar las evaluaciones ambientales y coordinar a los organismos que a menudo retrasan los proyectos, señaló Mas.

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El gobierno está preparando incentivos para impulsar la exploración, basándose en modelos utilizados en países como Canadá y Australia, indicó. La iniciativa busca revertir una tendencia en la que el aumento del gasto de capital se ha destinado en gran medida a mantener la producción en lugar de ampliarla, a medida que la ley del mineral disminuye y los proyectos se vuelven más complejos.

“Específicamente en el tema de exploración, vamos a hacer una propuesta en las próximas semanas con algunos incentivos”, dijo Mas. “Podría ser incluso con incentivos tributarios”.

Al mismo tiempo, el gobierno está evaluando medidas para ofrecer mayor seguridad a los inversores, incluida una forma de garantías fiscales para grandes proyectos, señaló el ministro. Se espera que esas medidas formen parte de un paquete económico más amplio que se dará a conocer en los próximos días y que está diseñado para elevar la tasa de crecimiento de Chile y generar empleo, considerando la minería como un pilar central dada la escala y la duración de las inversiones requeridas.

Mas señaló que las empresas estadounidenses han mostrado “gran interés” en invertir en Chile, incluyendo operaciones mineras, fundiciones e infraestructura relacionada, como parte de las conversaciones en curso sobre minerales críticos. El gobierno también mantiene conversaciones con empresas de otros países, incluida la India, lo que refleja lo que el ministro describió como una creciente atención global hacia el sector de recursos de Chile.

José Antonio Kast, Chiles president, right, with Daniel Mas, Chiles dual minister of mining and economy

El interés por la capacidad de fundición surge en un momento en que Chile está considerando proyectos liderados por la agencia estatal de minería Enami, así como iniciativas del sector privado, aunque Mas subrayó que cualquier inversión debe ser económicamente viable.

“A mí me da la impresión de que Sudamérica, hoy en día se ha puesto de moda, en particular Chile”, dijo Mas. “Nos hemos reunido con muchas compañías que quieren invertir en Chile, especialmente en los sectores de minería y energía”.