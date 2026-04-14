Un trabajador revisa placas de ánodo de cobre en la planta procesadora Codelco El Teniente en Machali, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Un trabajador revisa placas de ánodo de cobre en la planta procesadora Codelco El Teniente en Machali, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El nuevo gobierno de Chile pretende impulsar la producción de cobre a un ritmo más rápido de lo previsto inicialmente, agilizando la concesión de permisos e introduciendo cambios normativos, según declaró en una entrevista el principal responsable de minería del país.

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