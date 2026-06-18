Tía María registra un avance del 35% y cerca de 4,500 trabajadores participan en el desarrollo del proyecto. (Foto: difusión).
Tía María registra un avance del 35% y cerca de 4,500 trabajadores participan en el desarrollo del proyecto. (Foto: difusión).
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Redacción Gestión
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fijó el precio de una por US$ 1,250 millones a una tasa de 5.350% con vencimiento en 2036, en una oferta pública suscrita y registrada cuyos recursos se canalizarán hacia el Perú. La operación, anunciada en Phoenix (Estados Unidos), se concretó el 16 de junio y está prevista para cerrarse alrededor del 24 de junio, sujeta a las condiciones usuales de cierre.

Dichos recursos netos serán utilizados por , Sucursal del Perú (SPCC) —la filial peruana de la compañía— para el desarrollo del , el financiamiento de su programa de inversiones de capital y otros fines corporativos generales, incluido capital de trabajo.

En un hecho de importancia publicado en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la empresa indicó que los bonos constituirán obligaciones generales no garantizadas de la compañía y tendrán la misma prelación de derecho de pago que todas las otras deudas no garantizadas y no subordinadas presentes y futuras.

BofA Securities y Morgan Stanley & Co. actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos, mientras que Barclays Capital y Santander US Capital Markets participaron también como colocadores conjuntos. La oferta se realizó bajo una declaración de registro vigente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), mediante un prospecto suplementario.

Southern Copper prevé obtener los primeros cátodos de cobre en Tía María durante la segunda mitad de 2027 y alcanzar una capacidad de 120,000 toneladas anuales a partir de 2028.
Southern Copper prevé obtener los primeros cátodos de cobre en Tía María durante la segunda mitad de 2027 y alcanzar una capacidad de 120,000 toneladas anuales a partir de 2028.
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Tía María, en plena construcción

La emisión de llega en un momento clave para Tía María, el proyecto que la empresa desarrolla en la provincia de Islay (Arequipa). y cerca de 4,500 trabajadores participaban en el desarrollo del proyecto, incluyendo una importante proporción de mano de obra de la provincia de Islay y del valle de Tambo. La minera ha invertido US$ 948 millones en el proyecto, sobre una inversión total estimada en torno a US$ 1,800 millones.

La compañía prevé obtener los primeros cátodos de cobre durante la segunda mitad de 2027 y alcanzar una capacidad de 120,000 toneladas anuales a partir de 2028. Asimismo, estima una vida útil aproximada de 20 años y aportes por más de US$400 millones anuales al Estado peruano vía impuestos, regalías y otras contribuciones.

Tía María es solo una pieza de la estrategia de Southern Copper en el país. La empresa proyecta inversiones cercanas a US$ 10,000 millones en el Perú en los próximos 10 años, que incluyen los proyectos Los Chancas, en Apurímac, y Michiquillay, en Cajamarca, así como la evaluación de una nueva fundición y refinería en el sur.

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