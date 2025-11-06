ISA Perú, empresa del grupo ISA Energía, realizó su primera emisión de bonos corporativos por S/ 208.4 millones en el mercado de capitales peruano. La colocación, a un plazo de 12 años y con una tasa de 7,03125%, recibió la calificación “AAApe” por parte de Moody’s, la más alta en la escala local, informó la empresa en un comunicado.

De acuerdo con la compañía, la operación registró una sobredemanda que duplicó el monto ofertado, lo que evidencia el interés de los inversionistas institucionales. Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de obligaciones existentes y a fortalecer la gestión financiera de la empresa.

“Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y consolida nuestra participación en el mercado de capitales”, señaló Gonzalo Maya, gerente de Finanzas de ISA Energía

ISA Perú, como se recuerda, opera tres concesiones de transmisión en alta tensión, con ocho subestaciones y más de 1,137 kilómetros de líneas en el país. En conjunto con Red de Energía del Perú, Consorcio Transmantaro y Consorcio Eléctrico Yapay, el grupo Isa Energía concentra cerca del 73% del mercado de transmisión eléctrica nacional.