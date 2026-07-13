En los próximos días los referidos valores estarán disponibles para la venta a inversionistas. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El mercado global (de acciones internacionales) en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) mantiene una tendencia de crecimiento sostenida. Dentro de ese segmento, los valores vinculados a tecnología, innovación y sectores disruptivos muestran un desempeño más acelerado, ¿qué revelan las cifras?

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