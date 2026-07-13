Entre los años 2020 y 2025, este grupo de títulos asociados a lo tecnológico pasó de aproximadamente US$ 146.7 millones a US$ 549.9 millones, equivalente a una tasa de crecimiento promedio de 30.3% anual, por encima del aumento observado en el mercado global total (16.7%), según la BVL.

En lo que va del 2026, incluido julio, la negociación de acciones y ETF de tecnología e innovación acumula unos US$ 426.4 millones, indicó la plaza local.

Las transacciones de papeles de empresas de innovación este año refleja el interés del inversionista local por la cadena de valor tecnológica: Nvidia, SOXL (ETF o fondo cotizado en bolsa que invierte en la industria de semiconductores), Micron, Microsoft, Amazon y Meta concentran cerca del 49% del total negociado en dicho sector, detalla la plaza limeña.

En lo que va del 2026, incluido julio, la negociación de acciones y ETF de tecnología e innovación acumula en la bolsa peruana unos US$ 426.4 millones, según la BVL. (Foto: Andina)

Acorde con esa demanda, el mercado de títulos globales de la bolsa limeña incorporó 10 nuevos valores, entre los que figuran grandes nombres como SpaceX, Alibaba o Accenture, y supera los 500 instrumentos disponibles, al alcanzar una oferta actual de 505 valores (181 acciones y 324 ETF).

Hasta el cierre del año se espera continuar con la ampliación de la oferta de papeles internacionales, con aproximadamente 60 valores adicionales entre acciones y ETF, lo que brindaría acceso al inversionista local a más alternativas extranjeras, afirma la BVL.

Valorización

Señala que SpaceX se ha convertido en una de las empresas de infraestructura industrial y tecnológica más relevantes del siglo. El consenso de analistas tiene perspectivas positivas de crecimiento a largo plazo, tras su reciente debut en bolsa, impulsado por su liderazgo en la industria espacial y desarrollo esperado de la IA. Sin embargo, algunos analistas advierten que estas previsiones alcistas no están exentas de riesgos. El precio objetivo de sus acciones, según consenso de Bloomberg, es de US$ 236.45, y su potencial de apreciación a 12 meses es de 60%.

Alibaba, otra de las debutantes en la BVL, es uno de los mayores conglomerados tecnológicos de China, con negocios en comercio electrónico, computación en la nube, logística, pagos digitales e IA. Su precio objetivo es de US$ 184 y su potencial de apreciación a un año es de 62%.

Algunos analistas advierten que las previsiones alcistas sobre SpaceX no están exentas de riesgos. . Composición: Joel Vilcapoma - Gestión

Comercialización

Emiliano Cáceres, gerente general de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, refirió que en los próximos días los referidos valores estarán disponibles para la venta a inversionistas.

“El objetivo de listar SpaceX y otras (similares) es permitir al inversionista (peruano) acceder a comprar los instrumentos que el mercado global demanda, y que lo pueda hacer desde Lima con su SAB”, dijo.

TSMC y Apollo con potencial

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uno de los títulos que ingresó a la BVL, es de los más grandes fabricantes de semiconductores a nivel global que produce chips avanzados para compañías como Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm. Su posición estratégica en IA y computación de alto rendimiento ha impulsado un retorno de 90.3% en los últimos 12 meses. Su precio objetivo es de US$ 480.91 y su potencial de apreciación a un año es de 11.2%.

Asimismo, Apollo Global Management, que también lista ahora en la plaza limeña, es una gestora global de activos alternativos especializada en crédito, capital privado, infraestructura e inversiones inmobiliarias. Su precio objetivo es de US$ 152.42, con un potencial de apreciación de 25.4% a un año.