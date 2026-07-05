SpaceX ha dejado de ser únicamente una empresa de cohetes y hoy concentra tres negocios con dinámicas muy distintas. Composición: Joel Vilcapoma - Gestión
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Zulema Ramirez Huancayo
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La reciente ronda de financiamiento de US$ 5,850 millones obtenida por SpaceX volvió a colocar a la compañía de Elon Musk en el centro de atención de los mercados.

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