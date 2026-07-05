Aunque la operación figura entre las mayores ejecutadas por una empresa privada, los analistas coinciden en señalar que el atractivo de la firma radica en su potencial de crecimiento más que en su rentabilidad actual.

Para Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital, SpaceX ha dejado de ser únicamente una empresa de cohetes y hoy concentra tres negocios con dinámicas muy distintas: el desarrollo de lanzamientos espaciales comerciales, el servicio de internet satelital Starlink y la inteligencia artificial.

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Explicó que el negocio espacial fue el origen de la empresa y actualmente concentra alrededor del 90% de los lanzamientos comerciales del mundo. Sin embargo, esta actividad continúa demandando fuertes inversiones y todavía no alcanza márgenes operativos positivos.

En contraste, señaló que Starlink se ha convertido en la unidad que sostiene financieramente al grupo. El negocio de conectividad satelital ya genera márgenes operativos positivos gracias al crecimiento de sus suscriptores, aunque sus resultados aún no compensan las pérdidas que registran tanto el segmento espacial como el de inteligencia artificial.

“Hoy vemos una empresa con tres fuentes de ingresos. Solo Starlink genera rentabilidad operativa; tanto el negocio espacial como el de inteligencia artificial siguen consumiendo recursos porque se encuentran en una etapa de fuerte expansión”, indicó Guzmán.

. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Largo plazo

Añadió que esa situación explica por qué SpaceX debe analizarse como una inversión de largo plazo.

Si bien los ingresos muestran una trayectoria creciente, la tesis de inversión depende de que los negocios que hoy requieren mayores desembolsos logren alcanzar rentabilidad en los próximos años.

En ese contexto, el ejecutivo explicó que la valorización de la compañía ha mostrado una elevada volatilidad tras la ronda de financiamiento. El precio implícito de la acción llegó a superar los US$ 200, aunque posteriormente retrocedió hasta alrededor de US$ 150.

No obstante, precisó que Credicorp Capital mantiene un precio objetivo de US$ 115 para los próximos doce meses, precisamente porque considera que buena parte del valor actual incorpora expectativas de crecimiento que todavía deben materializarse.

“Es una compañía con negocios muy atractivos y con enorme potencial, pero aún falta que dos de sus principales segmentos comiencen a generar márgenes operativos positivos. Por eso creemos que es una historia de crecimiento de largo plazo más que una inversión orientada a resultados inmediatos”, afirmó.

Guzmán agregó que los inversionistas interesados en el sector aeroespacial y de defensa también pueden encontrar exposición a esa industria mediante empresas más consolidadas, como Lockheed Martin, cuyos negocios presentan flujos más estables y valoraciones más moderadas.

En ese sentido, sostuvo que SpaceX continúa siendo una de las compañías tecnológicas más innovadoras del mercado, pero advirtió que su evolución dependerá de la capacidad de convertir el fuerte crecimiento de sus negocios en rentabilidad sostenible durante los próximos años.