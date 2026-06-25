Escribe Alberto Arispe, gerente general de Kallpa Securities SAB. SpaceX acaba de lanzar, hace unos días, su primera oferta pública primaria (Initial Public Offering – IPO, en inglés) en el mercado de valores internacional. El precio de lanzamiento fue de US$ 135 por acción. En pocos días el precio subió a US$ 210 (+56%). Hoy, la acción cerró en US$ 155, lo que significa un valor de mercado de US$ 2.1 trillones. Es el IPO más grande de la historia del mercado de valores mundial.

A estos precios Space X es la quinta empresa más grande del mundo por market cap. Esto a pesar de que 2025 registró una pérdida neta de US$ 4,937 millones. En contraste, las otras 9 empresas más grandes por capitalización bursátil cotizan, en promedio, alrededor de 42x veces sus ganancias del último año. ¿Qué explica esta abismal diferencia? ¿Por qué hay tanta demanda? ¿Por qué los grandes fondos están dispuestos a comprar acciones de SPCX a estos precios si la compañía aún no genera utilidades cuando otras empresas de tamaño similar si lo hacen?

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Yo creo que es porque todos queremos escuchar e invertir en historias que transformarán nuestras vidas. Desde la invención de los ferrocarriles, los automóviles, las telecomunicaciones, los aviones, la internet, y ahora la inteligencia artificial, todos son acontecimientos que transformaron el mundo. Todas estas revoluciones fueron financiadas en gran parte por inversionistas, comprando acciones, tomando riesgo, en busca de atractivos retornos a su capital.

SPCX, por ejemplo, tiene tres negocios: i) el negocio espacial, ii) Starlink y iii) xAI.

El negocio espacial es el más sexy. Sin embargo, hoy representa sólo el 22% de los ingresos de la empresa. El negocio se basa en realizar lanzamientos de cohetes para fines comerciales como satélites, entre otros para fines privados y para agencias como NASA. Hoy controla el 90% del mercado de lanzamiento de cohetes. A medida que la tecnología avance y estos cohetes puedan ser reusables (como el Falcon 9 y Falcon Heavy) a gran escala, los costos marginales bajarán significativamente y el espacio presenta una serie de ventajas competitivas para muchos negocios, como el almacenamiento de data, por ejemplo. En el muy largo plazo, el potencial desarrollo de la luna, marte y otros planetas, podría ser un upside.

Starlink, sin embargo, es hoy, es principal generador de caja para SPCX y representa el 61% de los ingresos. Starlink es la red de constelación de satélites en órbita baja que proporciona conectividad global de internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios, empresas, sectores marítimos y gobiernos. Tener internet en cualquier lugar es una revolución y, por tanto, la empresa ya cuenta con millones de suscriptores y amplias oportunidades de crecimiento,

Finalmente, está xAI, empresa desarrolladora de modelos de inteligencia artificial, creadora de Grok y dueña de X (ex-Twitter). Su incorporación amplía el potencial de SpaceX hacia uno de los mercados de mayor crecimiento, pero también añade un negocio joven, competitivo y que requiere grandes inversiones.

¿Cuánto vale Space X?

La acción cotiza hoy en US$ 155. El destacado profesor de NYU y valorizador, Aswath Damodaran, estima un valor fundamental de US$ 98 por acción. El consenso de analistas del mercado espera US$ 235. Para poder llegar a un número razonable, todas estas valorizaciones estiman primero un tamaño de mercado de estos tres negocios para los próximos 20 años y luego qué parte de este mercado tendrá SPCX. Pero, ¿A qué tasas crecerá? ¿Cuáles serán sus márgenes de ganancias? ¿Qué otros jugadores aparecerán? ¿Surgirá otros genios que puedan superar a Elon Musk?

En mi opinión, una empresa cuyos flujos de caja futuros esperados recién se hacen atractivos en muchos años, pues su mercado todavía no es relevante, no se puede valorizar usando como parámetros de referencia ganancias/pérdidas del 2025. Y justamente por ello, es una inversión de altísimo riesgo. Y también por ello, el retorno esperado por el inversionista debería ser muy alto. Esto lo hemos visto a través de las últimas décadas muchas veces con empresas que transformaron el mundo. Pero para cada historia de éxito hay 8 que fracasaron y donde mucha gente perdió mucho dinero.

Así que, si usted es un amante al riesgo, tiene capital para tomar posiciones de muy largo plazo y tiene el estómago para aguantar la volatilidad del mercado, no es mala idea tomar posiciones en SPCX. Habrá volatilidad y si el precio baja, quizás haya oportunidades para comprar más abajo. Quizás en 20 años se regocije de su buena inversión, como hoy lo hacen aquellos que compraron Amazon, Meta, Google, NVDA, entre otras, en sus IPOs.

Pero también, nunca se olvide, que el precio de mercado de una acción refleja la expectativa que existe entre los millones de inversionistas en el mundo sobre cuál será el negocio futuro que tendrá la compañía emisora de dicha acción. Esta expectativa es dinámica, cambia cada minuto, cada segundo, a medida que ocurren eventos que afecta lo que el mercado ya ha descontado/asumido. Mañana SPCX puede valer mucho menos de lo que vale hoy. Todas las valorizaciones pueden cambiar pues entre hoy y cuando SPCX genere flujos de caja significativos, mucho puede pasar.