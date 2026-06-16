App de codificación con inteligencia artificial Cursor. Foto: Gabby Jones/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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SpaceX acordó formalmente la adquisición de Cursor en una operación que valora a la startup de codificación con inteligencia artificial en US$ 60,000 millones, consolidando una pieza clave de los esfuerzos de Elon Musk por alcanzar a sus rivales en herramientas de programación.

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