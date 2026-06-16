Los inversionistas de Cursor tendrán derecho a recibir acciones de SpaceX con base en la valoración implícita de US$ 60,000 millones de capital de la startup, según una presentación regulatoria publicada el martes. Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre.

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SpaceX reveló por primera vez en abril que había asegurado el derecho a comprar Cursor más adelante este año, pero aplazó la transacción debido a la oferta pública inicial de la empresa espacial.

SpaceX signage during the closing bell ceremony at the Nasdaq MarketSite in New York last Friday.

SpaceX avanza con la compra de Cursor apenas unos días después de completar la histórica salida a bolsa. La acción se disparó más de 40% en sus dos primeras sesiones de negociación, reflejando la fuerte demanda de inversionistas que buscan exposición a las perspectivas de crecimiento de la compañía.

El avance continuó el martes, con las acciones subiendo 6% a las 7:37 a.m. de Nueva York, antes de la apertura regular del mercado. Si las ganancias se mantienen, SpaceX alcanzaría una valoración de mercado cercana a US$ 2.7 billones y superaría a Amazon.com Inc. como la quinta empresa que cotiza en bolsa más grande del mundo.

El negocio de xAI de SpaceX ahora está enfocado en reforzar sus capacidades de programación impulsadas por inteligencia artificial. Musk ha señalado que xAI está rezagada frente a sus competidores en ese segmento y ha reclutado ingenieros de Cursor para intentar alcanzar a empresas como Anthropic PBC y OpenAI.

Elon Musk

SpaceXAI, como ahora se conoce al negocio de inteligencia artificial, ha sufrido decenas de salidas tanto en el área de ingeniería como en la de entrenamiento de datos, y ha tenido dificultades para atraer talento de primer nivel que cuenta con otras alternativas laborales. Por ahora, Musk ha colocado a líderes de Starlink para encauzar las operaciones de xAI.

Empleados de SpaceX en xAI han trabajado con Cursor durante las últimas semanas, colaborando en programación y capacidad de cómputo, según reportó previamente Bloomberg.

El asistente de inteligencia artificial de Cursor, lanzado en 2023, está diseñado para ayudar a los programadores a escribir y depurar código de forma más eficiente. Se ha convertido en una de las startups de más rápido crecimiento de la historia y en un actor central de la era del “vibe coding”, impulsada por la creciente demanda de herramientas capaces de desarrollar software a partir de instrucciones enviadas a un chatbot.

El logotipo de Cursor en un teléfono inteligente. Fotógrafa: Gabby Jones/Bloomberg

Antes de que SpaceX anunciara su intención de comprar Cursor, la startup había sostenido conversaciones con inversionistas para una ronda de financiamiento que la valoraba en más de US$ 50,000 millones, según reportó previamente Bloomberg.

Las apuestas de Musk por la inteligencia artificial han resultado costosas para SpaceX, que registró una pérdida neta de US$ 4,940 millones el año pasado después de asumir retroactivamente la deuda derivada de las inversiones de xAI. Los gastos de capital destinados a financiar los planes de Musk casi se duplicaron hasta US$ 20,700 millones el año pasado. La mayor parte de ese gasto está destinada a inteligencia artificial.

Aunque SpaceX ha estado alquilando capacidad de sus centros de datos a competidores como Anthropic, el director financiero, Bret Johnsen, afirmó la semana pasada que la empresa no abandonará sus propios servicios, incluido su chatbot Grok.