Gobierno priorizará 600 puntos críticos ante la llegada del Fenómeno El Niño. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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y riesgo de desborde de ríos, según indicó el ministro de Agricultura, Marco Vinelli.

Según precisó Vinelli, el Ejecutivo también busca apoyo del sector privado, sobre todo mediante maquinaria y equipamiento.

Según el ministro, estas zonas vulnerables se encuentran en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

“Nuestro mayor esfuerzo va a ser para evitar que el impacto sea grande. Y por eso hemos detectado algunos puntos críticos (…) En donde el río se desborda y que la vulnerabilidad sea la más alta, porque tenemos vulnerabilidad alta, media y baja”, señaló en entrevista en el dominical Punto Final.

El ministro señaló que se realizan labores de limpieza en la cuenca alta de Lima y que el Estado planea comprar puentes Bailey como soluciones temporales ante eventuales colapsos.

Además, paralelamente, coordina con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) la identificación de zonas de refugio para población desplazada. Estos espacios deberían contar con alimentos, agua y condiciones básicas antes de una emergencia, evitando improvisar carpas y atención humanitaria recién después de las lluvias.

Según precisó Vinelli,

“Tenemos tres buques de la Marina de Guerra del Perú, que también el Ministerio de Defensa está poniendo. Y también está el sector privado que está colaborando muchísimo”, añadió.

Medidas ante sequia en la sierra

En otro momento, Vinelli afirmó que, cuando asumieron funciones, encontraron una declaratoria de emergencia referida a lluvias en la costa, pero no una medida equivalente para atender la sequía en la sierra.

El ministro explicó que, en la sierra y la selva, las medidas urgentes no consistirán en construir grandes represas o reservorios, porque estas obras no podrían ejecutarse antes de diciembre, por lo que realizarán acciones de corto plazo como:

  • Compra de alimentos, vitaminas y vacunas para el ganado.
  • Instalación de bebederos para animales.
  • Construcción rápida de pozos en lugares específicos.
  • Distribución de agua para la población y el sector pecuario.
  • Participación de las Fuerzas Armadas a través de batallones de ingeniería con maquinaria y recursos.
  • Intervención coordinada de los ministerios de Agricultura, Vivienda y Defensa, además de la Autoridad Nacional del Agua y el Indeci.
El ministro Marco Vinelli indicó que estas zonas vulnerables se encuentran en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa. Foto: GEC
El ministro Marco Vinelli indicó que estas zonas vulnerables se encuentran en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa. Foto: GEC

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