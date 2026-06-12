Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes casi 20% en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo.

Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de US$ 75,000 millones, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

“SpaceX quiere ser capaz de llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo.

“Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes”, añadió.

Alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York.

SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: “Construyendo la infraestructura hacia el futuro”.

Musk “se fija objetivos muy futuristas que nadie más está planteando, y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente”, comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, quien acudió a la sede del Nasdaq.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en US$ 135 cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de US$ 1.8 billones.

La acción cerró a US$ 160.95, un 19.22% por encima, tras haber subido en sesión a más del 30%.

El alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de US$ 2 billones, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, también propiedad de Musk, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.

Las opciones sobre casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los US$ 86,000 millones.

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil “SPCX”, está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.

SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir a bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.

Esta salida a bolsa se produce poco más de un año después de que Musk dejara la administración del presidente Donald Trump, tras liderar durante meses la polémica iniciativa DOGE para recortar el gasto público, todo ello mientras compaginaba sus funciones como director ejecutivo de Tesla y SpaceX.

El apoyo de Musk a Trump y a los populistas de derecha en Europa -sumado a una larga lista de comentarios incendiarios en X- ha transformado al empresario en una figura que genera profunda división.

No obstante, esta histórica salida a bolsa demuestra que sigue contando con el respaldo de los inversores.

Según Bloomberg, la oferta registró una demanda más de cuatro veces superior a la oferta inicial.

Nuevos ricos

Se espera que esta salida a bolsa genere miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, permitiendo capitalizar su inversión a empleados actuales y antiguos -así como a una larga lista de inversores- tras casi un cuarto de siglo de historia de la compañía.

Las finanzas de la empresa generan cierta cautela en Wall Street, ya que su valoración depende en gran medida de que Musk cumpla promesas dignas de la ciencia ficción, como instalar centros de datos en el espacio y llevar seres humanos a Marte utilizando tecnología aún no probada.

Gran parte del éxito futuro depende de la enorme expansión del servicio de internet por satélite Starlink de SpaceX, así como del éxito de xAI -creadora del chatbot Grok y competidora de OpenAI y Anthropic-, que aún no ha logrado despegar.

Aunque SpaceX crece rápidamente -sus ingresos alcanzaron los US$ 18,700 millones en 2025- también registra pérdidas, con un saldo negativo neto de US$ 4,900 millones, debido principalmente a la inversión para desarrollar capacidades de IA.

En una predicción extraordinaria, la documentación presentada por SpaceX sostiene que la empresa podría generar más de US$ 28.5 billones en ingresos procedentes de sus diversos mercados.

Este hito consolida a Musk como la persona más rica del mundo con gran diferencia, eclipsando la fortuna de cualquier otro multimillonario.