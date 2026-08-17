El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, anunció la declaratoria en emergencia de Villa El Salvador debido a las inundaciones y al colapso del sistema de alcantarillado ocasionados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Arnillas estimó que la medida entraría en vigencia desde mañana y se mantendría hasta fin de año, a fin de permitir acelerar las obras necesarias para solucionar este problema.

Durante su recorrido por el sector 1, grupo 1, el ministro explicó que una de las primeras acciones será atender a las familias damnificadas cuyas viviendas fueron afectadas por el ingreso de aguas servidas, informó la Agencia Andina.

Asimismo, señaló que se trabaja con Sedapal para solucionar el problema del alcantarillado y evitar que las inundaciones vuelvan a repetirse.

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Arnillas precisó que la declaratoria en emergencia permitirá intervenir el antiguo colector principal, cuya capacidad y antigüedad han contribuido al colapso del sistema cada vez que se registran lluvias.

El objetivo es reemplazarlo por un conector de mayor capacidad y con un trazado directo, además de ejecutar las obras de bypass que sean necesarias para atender las zonas críticas.

Más aniegos en Lima sur

También se reportaron aniegos e inundaciones en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos. En distintos puntos de Lima Sur, trabajadores municipales utilizan motobombas para evacuar el agua acumulada, mientras vecinos colocan sacos de tierra y otros materiales para impedir que el agua ingrese a sus viviendas.

En tanto, Sedapal desplegó equipos hidrojet hacia los puntos afectados de Lima Sur para realizar labores de succión del agua acumulada en las vías públicas.

Arnillas precisó que la declaratoria en emergencia permitirá intervenir el antiguo colector principal, cuya capacidad y antigüedad han contribuido al colapso del sistema cada vez que se registran lluvias. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La empresa informó que otras unidades se encontraban en camino para reforzar la atención y que mantiene coordinaciones con las autoridades para contribuir a la protección de la población y preservar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Sedapal exhortó además a la población a no manipular ni retirar las tapas de los buzones de alcantarillado, debido a que estas acciones pueden provocar desbordes, contaminación y riesgos para la seguridad de las personas.

La situación es especialmente crítica en algunos sectores de Villa El Salvador, donde el agua acumulada por las lluvias se mezcló con aguas residuales y llegó a ingresar a viviendas.

Según los reportes recogidos durante la emergencia, más de 50 familias damnificadas serán trasladadas y reubicadas en una zona segura, debido a que sus viviendas quedaron inhabitables por la inundación.

El panorama podría continuar complicándose en los próximos días. De acuerdo con el Senamhi, las lloviznas y los vientos fuertes continuarán entre el 17 y el 19 de agosto, por lo que se recomienda a la población y a los conductores tomar las previsiones necesarias ante posibles nuevos aniegos e inundaciones.