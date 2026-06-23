Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Elías García Olano
mailElías García Olano

El pronóstico para el fenómeno de El Niño (FEN) costero mantiene preocupados a sectores primarios clave de la economía nacional como el agro y la pesca. Como informó Gestión, desde este mes se espera que la anomalía climática sea fuerte, según Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

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