El Gobierno extendió la paralización de pesca de anchoveta ante los efectos del Fenómeno de El Niño, lo que podría repetir el impacto del 2023 en la cadena productiva. | Foto: Andina.
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Guadalupe Gamboa
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El Ministerio de la Producción (Produce) confirmó la tercera suspensión consecutiva de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro ante el fenómeno de El Niño (FEN). Ahora, la posibilidad de un cierre definitivo de la temporada, tal y como ocurrió en 2023, amenazan con profundizar el deterioro de la actividad pesquera y de las actividades vinculadas a este recurso.

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