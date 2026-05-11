Exalmar registró ventas por US$ 171 millones en el primer trimestre, impulsada por mejores precios internacionales de harina y aceite de pescado. Foto: Exalmar
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Karen Guardia Quispe
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Pesquera Exalmar arrancó el 2026 con viento a favor. Al cierre del primer trimestre, la empresa del Grupo Matta —el conglomerado pesquero construido por Víctor Matta, quien aún mantiene el 75% de participación en la compañía— anotó ventas por US$ 171 millones, un salto de 14.1% frente al mismo periodo del año anterior. Ante ello, ¿qué factores concretos están detrás de este impulso? ¿Y qué tiene reservado Exalmar para los próximos trimestres?

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