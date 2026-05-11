El negocio de consumo humano indirecto (CHI) fue el gran protagonista del trimestre, según el reporte de estados financieros presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Sus ventas llegaron a US$ 153.5 millones, un avance de 12.6% interanual que responde a un crecimiento en valor impulsado por precios más altos, y no a un mayor nivel de actividad extractiva . En efecto, el precio promedio de la harina de pescado se incrementó en 39.4% y el del aceite de pescado en 32.9%, alzas lo suficientemente contundentes como para compensar una dinámica operativa adversa: los volúmenes vendidos de harina cayeron 22.1% y los de aceite, 6.1%, en un contexto de menor disponibilidad de biomasa.

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Pero el trimestre tuvo un segundo ganador. El negocio de consumo humano directo (CHD) creció 29.7%, hasta US$ 17.5 millones, empujado por los mejores precios de productos congelados como la pota y el bonito, dos especies que han ganado protagonismo en la mesa peruana y en los mercados de exportación.

En línea con el crecimiento registrado en ventas, la rentabilidad de la pesquera fue más lejos aún. Exalmar más que duplicó su utilidad neta en el trimestre: pasó de US$ 14.5 millones a US$ 28.5 millones, un salto de 96.2% . El ebitda siguió la misma lógica: US$ 52.6 millones, con un crecimiento de 62.5%.

La foto financiera de Exalmar fue aún más elocuente, en concreto, la utilidad bruta llegó a US$ 49 millones, con un margen de 28.6%, casi diez puntos por encima del 18.8% registrado un año antes. La explicación no está solo en que se vendió más, sino en que se gastó mejor: el costo de ventas pasó de representar el 73.4% de los ingresos a solo el 62%.

En el primer trimestre del 2026, asimismo, Exalmar procesó 61,600 toneladas métricas, casi la mitad de lo que movió en el mismo periodo del año anterior, una caída de 48.2% explicada por una menor cuota de pesca y menos compras a terceros . De acuerdo a los estados financieros, a pesar de contar con menos materia prima, está fue mejor aprovechada: la empresa compensó el volumen con una gestión comercial más afinada y un mercado internacional que jugó a su favor.

La segunda temporada de anchoveta 2025 permitió a Exalmar procesar 862,000 toneladas métricas y alcanzar una participación de mercado de 17.7%. Foto: Andina

Segunda temporada de pesca: el ancla de los resultados de Exalmar

Los resultados del primer trimestre de Exalmar fueron influenciadas por la segunda temporada de pesca de anchoveta 2025 en la zona centro-norte, que se extendió entre noviembre de 2025 y enero de 2026. La pesquera relató en su reporte que fue una temporada aprovechada al máximo: el sector pesquero capturó el equivalente al 99% de la cuota autorizada, y Exalmar procesó aproximadamente 862,000 toneladas métricas, lo que le valió una participación de mercado de 17.7% .

La empresa cumplió además el 100% de su cuota propia, asegurando materia prima suficiente para sostener la demanda internacional de harina y aceite de pescado.

El reporte aclaró que el volumen total procesado entre enero y marzo cayó 48.2% frente al mismo periodo del año anterior, golpeado por una menor cuota de pesca y una reducción en las compras a terceros.

Exalmar ejecutó inversiones por US$ 4 millones en mantenimiento y mejora de plantas y embarcaciones durante el primer trimestre del 2026. Foto: Andina

Lo que viene para Exalmar y las inversiones ejecutadas

De cara al resto del 2026, la empresa apunta a consolidar su rentabilidad con una estrategia que combina eficiencia operativa, optimización de costos y una mayor apuesta por productos de mayor valor agregado. En ese camino, apuesta por dos palancas de crecimiento: seguir capturando los mejores precios del mercado internacional y extraer las sinergias que aún tiene por delante tras la adquisición de Pesquera Centinela, operación que sigue siendo central en su plan de crecimiento .

En inversiones, el primer trimestre dejó un capex de US$ 4 millones, destinados al mantenimiento y mejora de plantas y embarcaciones.

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El primer trimestre también tuvo sus hitos corporativos. El 30 de marzo, en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, se aprobaron los estados financieros y la memoria del ejercicio 2025, así como la aplicación de utilidades.

Semanas después, Exalmar anunció la distribución de dividendos por US$ 19 millones, equivalente a US$ 0.0643 por acción. El Directorio también renovó la conformación de sus comités corporativos para el periodo 2026–2027, afinando su estructura de gobierno. Con ello, Exalmar cierra el primer trimestre con una posición robusta y una hoja de ruta que, por ahora, apunta hacia arriba.