La sede de Surco forma parte de la nueva etapa de Sandwiches Monstruos, orientada a salones puerta a calle para albergar hasta 50 comensales y captar flujo durante todo el día. (Foto: Difusión)
La sede de Surco forma parte de la nueva etapa de Sandwiches Monstruos, orientada a salones puerta a calle para albergar hasta 50 comensales y captar flujo durante todo el día. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
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Aquel sencillo local de Barranco donde Sandwiches Monstruos S.A.C. comenzó su historia hace 60 años no presagiaba la dimensión corporativa que tomaría el negocio familiar. Su fundador, Reynaldo Zamora, construyó una propuesta icónica a fuerza de atención nocturna, porciones generosas y un arraigo popular que convirtió al punto original en una parada obligatoria para el público limeño.

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