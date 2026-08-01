Hoy, la posta la lleva su hijo, César Zamora, gerente general de la cadena, quien asumió el liderazgo de la compañía a mediados de 2023 con una meta clara: tomar esa herencia de barrio y transformarla en una estructura empresarial sostenible y escalable.

“El modelo tradicional estaba concebido para la noche y la madrugada, con un formato puramente express. Nosotros entendimos que para crecer debíamos conquistar el día completo”, explicó Zamora a Gestión.

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El paso al salón y la meta de las 100 tiendas

La respuesta a este cambio de hábito fue la migración hacia locales puerta a calle con salón, diseñados para albergar a entre 30 y 50 personas. Este giro no solo buscó dinamizar el consumo en horarios de almuerzo y tarde —una estrategia que ya opera en sus sedes de Surco, Miraflores y San Miguel—, sino también conectar con nuevos perfiles de clientes, como el público joven y el turismo extranjero que circula por nodos estratégicos como Barranco y Miraflores.

A esta red se sumará en las próximas semanas una nueva apertura en el céntrico Jirón de la Unión, en el Centro de Lima. Sin embargo, la hoja de ruta de la gerencia apunta a un horizonte de largo aliento.

“Nuestra visión corporativa a diez años es alcanzar una red de 100 tiendas”, reveló el ejecutivo. Un aspecto clave de este despliegue es que la empresa ha descartado crecer mediante el modelo de franquicias para no perder el control de la calidad y los procesos.

Inversión, bancarización y retorno express

El plan de expansión de Sandwiches Monstruos se encuentra financiado a través de crédito corporativo con la banca privada y la reinversión de utilidades. La inversión promedio requerida para la habilitación de cada nuevo local bordea los S/ 500,000.

“Apostamos por formatos puerta a calle de tráfico peatonal denso, evitando de momento el costo de estar en centros comerciales. Lo potente de la marca es que el payback de cada tienda se logra en menos de un año“, destacó Rayniero Aristizábal, CFO de Monstruos.

Esta rápida recuperación de la inversión permite que cada punto de venta autofinancie su apalancamiento financiero. De cara al 2027, la firma prevé abrir al menos tres locales al año, con capacidad de acelerar a seis aperturas anuales según la velocidad de la demanda.

La presencia en zonas estratégicas como Miraflores le permite a la cadena captar el consumo de público joven y turistas extranjeros durante la jornada diurna. (Foto: Difusión)

Desembarco en provincias y salto internacional

El crecimiento geográfico contempla una primera fase de descentralización en el mercado peruano. Entre 2027 y 2028, la cadena proyecta ingresar a ciudades con alto flujo turístico como Cusco y Arequipa.

Posteriormente, hacia el 2028, Sanwiches Monstruos planea dar el salto al mercado internacional. La gerencia ya se encuentra evaluando plazas en Chile, Bolivia, Colombia y Estados Unidos.

“El formato de sándwich peruano tiene un potencial enorme en el exterior si se mantiene la autenticidad del sabor y la eficiencia operativa”, comentó Aristizábal.

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Para el cierre de este 2026, la firma prevé un crecimiento en ventas del 50% con respecto al año anterior. Actualmente, la facturación por local va desde los S/ 10,000 en sedes en etapa de maduración hasta superar los S/ 500,000 en sus tiendas principales, con un ticket promedio de S/ 40 por cliente.

Este dinamismo comercial ha impactado directamente en la contratación de personal, pasando de un equipo de 65 trabajadores a más de 100 colaboradores proyectados para el cierre del tercer trimestre.

Planta industrial y el salto al canal B2B

Sostener este ritmo requirió fortalecer la capacidad de producción. Sandwiches Monstruos implementó una nueva sede central de 600 metros cuadrados en Barranco, que integra oficinas, almacenes y una planta equipada con tecnología de cocina de alta precisión. Esta infraestructura no solo abastece a la cadena, sino que abrirá la puerta de la compañía al canal de consumo masivo y supermercados.

“Vamos a ingresar al B2B para comercializar en el retail nuestras icónicas salsas, embutidos artesanales de charcutería, proteínas marinadas y productos ready to eat“, adelantó Zamora.

Esta nueva línea de negocio permitirá maximizar el uso de la planta y diversificar los ingresos más allá del canal de restaurantes.

La próxima parada: el formato de salón que la cadena implementará en el Centro de Lima como parte de su hoja de ruta previa al salto regional a provincias. (Foto: Difusión)

Delivery propio, dark kitchens y blindaje agrícola

En el frente digital, donde el reparto a domicilio representa el 20% de las ventas totales, la compañía decidió tomar el control de la experiencia del cliente y proteger sus márgenes. Frente a comisiones de plataformas tradicionales que superan el 20%, cerraron una alianza estratégica con la empresa Quick Eat para desplegar su propio canal directo de delivery.

En paralelo, potencian su marca virtual MDark para atender el formato de dark kitchen, mientras preparan para el mes de setiembre el lanzamiento de un nuevo restaurante en Barranco enfocado en cocina marina, norteña y carnes a la parrilla.

La estrategia de la empresa llega incluso a la gestión de materias primas en campo para protegerse de choques climáticos como el Fenómeno del Niño y la inflación de alimentos.

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“Viajamos directamente a origen a cerrar tratos con agricultores de maíz morado en Ayacucho y productores de limón en el norte. Asegurar la parcela nos permite proteger nuestro margen sin alterar la receta ni recortar las porciones que mi padre servía desde el primer día”, detalló el ejecutivo.

Para Zamora, la meta no es solo escalar números, sino profesionalizar la mística del negocio de barrio para convertirlo en un referente gastronómico a gran escala. “Queremos demostrar que una sandwichería nacida en una esquina barranquina puede competir al más alto nivel corporativo, conservando la mística que mi padre le imprimió hace seis décadas”, concluyó el ejecutivo.