Dólar. (Foto: Andina)
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Agencia EFE
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El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este martes que durante el primer día de aplicación del régimen de tipo de cambio flexible, el sistema financiero registró un movimiento de US$ 17 millones en distintas operaciones, algo calificado como “positivo” tras la eliminación de la cotización fija que rigió durante 15 años.

También se negociaron “US$ 100 millones en operaciones de envío y recepción de fondos” en el ámbito del comercio exterior, lo que evidencia que “hay dólares en la economía” de Bolivia y “liquidez en la moneda nacional” que cuenta con 14,000 millones de bolivianos (US$ 1,434 millones), señaló.

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Espinoza mencionó que la nueva política cambiaria “va a garantizar la convergencia de la inflación a una tasa de un dígito”, lo que se espera que ocurra en el 2027.

Bolivia cerró el 2025 con una inflación del 20.40%, la más alta reportada en lo que va del siglo XXI, mientras que el Gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió la Presidencia hace casi ocho meses, proyectó que este año será de 14%.

Dólar.
Dólar.

El viernes, el Ministerio de Economía dictó una resolución para avanzar en un tipo de cambio flexible y dejar la política cambiaria fija que rigió en el país desde finales del 2011.

El lunes, el valor del dólar fue de 9.73 bolivianos, en reemplazo del valor fijo de 6.96 que estuvo vigente desde noviembre del 2011, y esta jornada se cotiza en 9.76.

Espinoza explicó que mantener el tipo de cambio fijo contrajo la inversión, incrementó la pobreza y profundizó la informalidad, y también “agotó las reservas internacionales que pasaron de US$ 15,000 millones en 2015 a niveles cercanos a cero” en los últimos años.

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Bolivia afronta desde principios del 2023 una persistente escasez de dólares que, junto con la dificultad para acceder a divisas por los canales oficiales, impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 la moneda estadounidense llegó a cotizarse hasta en 20 bolivianos.

En diciembre pasado, un mes después de la llegada de Paz al Gobierno, el BCB empezó a publicar a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano e inició progresivamente la devolución de ahorros en divisas y la habilitación de transacciones para compras en el exterior.

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