La llegada de Kevin Warsh a la Reserva Federal y su primera reunión al frente del FOMC han reforzado una idea clara en los mercados: la política monetaria vuelve al centro del sistema, y lo hace con un tono más restrictivo.

Para entender por qué eso importa tanto, conviene volver a lo esencial. La Reserva Federal no fija el precio del dólar de forma directa. Su rol es más profundo: administrar la política monetaria de la economía más relevante del mundo, buscando un equilibrio entre empleo y estabilidad de precios. Su principal herramienta es la tasa de interés, pero su verdadera influencia radica en algo más intangible: la capacidad de moldear expectativas y, con ellas, las decisiones de inversión a escala global.

En el corto plazo, la Reserva Federal y su nuevo liderazgo actúan como la principal ancla del dólar (Foto: Al Drago/Bloomberg)

Ese equilibrio hoy es más exigente. La inflación ha cedido desde los niveles tan altos que se vieron pospandemia, pero su convergencia a los rangos meta ha sido menos rápida de lo anticipado. En esa línea, el mensaje de la Fed es claro: los precios siguen por encima del objetivo y el compromiso con la estabilidad sigue intacto. La primera reunión bajo Warsh no ha sido solo un cambio de nombre, sino también de tono. Menos espacio para prometer alivio prematuro y mayor énfasis en sostener condiciones financieras suficientemente restrictivas hasta tener evidencia más concluyente que los precios empiezan a converger a la meta.

Para el mercado, eso es equivalente a redibujar el mapa. La expectativa de tasas más altas por más tiempo no es un matiz técnico; es un cambio en el precio del dinero a nivel global. Y cuando ese precio cambia, el dólar suele reaccionar. Tasas más altas elevan el atractivo relativo de los activos en dólares. Un inversionista global no solo mira crecimiento o narrativa; compara rendimientos ajustados por riesgo. Si Estados Unidos ofrece mayor retorno con profundidad de mercado, liquidez y respaldo institucional, los flujos tienden a migrar hacia esa moneda. Ese diferencial de tasas, sumado al rol del dólar como activo refugio en episodios de incertidumbre, termina reforzando su demanda.

El movimiento ya es visible en los precios. El DXY –referencia global del dólar– se encuentra en su nivel más alto del año y acumula una recuperación mayor a 5% desde los mínimos vistos los últimos meses. Más que una corrección técnica, parece ser que el mercado espera tasas más altas por más tiempo, y el dólar recoge esa expectativa.

Hasta ahí, la historia es relativamente clara. Una Fed con sesgo más restrictivo, especialmente bajo un liderazgo que busca reafirmar credibilidad, tiende a respaldar al dólar. Pero el riesgo de quedarse solo con esa lectura es asumir que el tipo de cambio es, en esencia, una función de la tasa de interés. Y ahí es donde el análisis se vuelve insuficiente.

El mercado está mirando con mucha atención el corto plazo, pero podría estar subestimando las fuerzas estructurales del largo plazo. El dólar no depende únicamente de la política monetaria; depende de la confianza en el sistema que lo respalda. Y esa confianza es más amplia: incluye disciplina fiscal, estabilidad institucional, liderazgo geopolítico y coherencia en la conducción económica.

Estados Unidos sigue teniendo ventajas estructurales difíciles de replicar, pero también enfrenta tensiones que no pueden ignorarse. El tamaño de su déficit fiscal y la trayectoria de su deuda plantean preguntas legítimas sobre sostenibilidad. Al mismo tiempo, el entorno geopolítico es más fragmentado, con países buscando diversificar riesgos y, en ciertos márgenes, reducir su dependencia del dólar. No es un cambio abrupto, pero sí un proceso que, gradualmente, introduce fricciones en la base de su dominio.

Esa es la verdadera tensión del momento. En el corto plazo, la Reserva Federal y su nuevo liderazgo actúan como la principal ancla del dólar. Pero en el largo plazo, su valor se define en un terreno más amplio, donde la política monetaria es solo una pequeña pieza del tablero.

Javier Gamboa es Vicepresidente de Estrategia y Gestión de Portafolios de RIMAC.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.