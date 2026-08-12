El Gobierno designó a Armando Miguel Subauste Bracesco como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), según una resolución suprema publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

La Resolución Suprema N.° 157-2026-JUS establece la designación de Subauste Bracesco como titular de la Sunarp, luego de que el cargo quedara vacante y se considerara necesario designar a un nuevo responsable.

La medida se adopta al amparo de las normas que regulan la organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Sunarp, así como los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública.

Armando Miguel Subauste Bracesco fue designado como nuevo superintendente nacional de la Sunarp. Foto: Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El nombramiento se produce después de que, mediante la Resolución Suprema N.° 156-2026-JUS, publicada también hoy, se aceptara la renuncia de Never Patrik Miranda Aburto al cargo de superintendente nacional de la Sunarp.

Según la norma, Miranda Aburto presentó su renuncia a la designación realizada mediante la Resolución Suprema N.° 141-2026-JUS. El Ejecutivo dispuso además que se le den las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones fueron suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.