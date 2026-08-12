Armando Miguel Subauste Bracesco fue designado como nuevo superintendente nacional de la Sunarp. Foto: Andina.
Armando Miguel Subauste Bracesco fue designado como nuevo superintendente nacional de la Sunarp. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El Gobierno designó a Armando Miguel Subauste Bracesco como nuevo superintendente nacional de la , según una resolución suprema publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

La Resolución Suprema N.° 157-2026-JUS establece la designación de Subauste Bracesco como titular de la Sunarp, luego de que el cargo quedara vacante y se considerara necesario designar a un nuevo responsable.

La medida se adopta al amparo de las normas que regulan la organización y funciones del la creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Sunarp, así como los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública.

Armando Miguel Subauste Bracesco fue designado como nuevo superintendente nacional de la Sunarp. Foto: Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Armando Miguel Subauste Bracesco fue designado como nuevo superintendente nacional de la Sunarp. Foto: Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El nombramiento se produce después de que, mediante la Resolución Suprema N.° 156-2026-JUS, publicada también hoy, se aceptara la renuncia de .

Según la norma, Miranda Aburto presentó su renuncia a la designación realizada mediante la Resolución Suprema N.° 141-2026-JUS. El Ejecutivo dispuso además que se le den las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones fueron suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.

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