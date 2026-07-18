El Poder Ejecutivo nombró a Never Patrik Miranda Aburto como nueva superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), luego de aceptar la renuncia de Manuel Augusto Montes Boza al cargo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 141-2026-JUS, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con esta decisión, Miranda Aburto asume la máxima autoridad de la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La resolución señala que el nombramiento se realiza conforme a lo establecido en la Ley N.° 26366, que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Sunarp, la cual dispone que el superintendente nacional es designado por el presidente de la República a propuesta del titular del Minjusdh.

Asimismo, la norma recuerda que el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia faculta al ministro del sector a proponer al jefe de Estado la designación de los titulares de los organismos públicos bajo su ámbito.

La norma también precisa que la designación cumple con las disposiciones de la Ley N.° 31419, que establece requisitos para garantizar la idoneidad de los funcionarios y directivos de libre designación y remoción en el Estado.

En paralelo, el Ejecutivo oficializó la salida de Manuel Augusto Montes Boza mediante la Resolución Suprema N.° 140-2026-JUS, aceptando su renuncia y agradeciéndole por los servicios prestados al frente de la Sunarp.

Ambas resoluciones fueron refrendadas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.