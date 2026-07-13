La Sunarp señaló que esto contribuye a fortalecer la seguridad jurídica. | Foto: Sunarp
La Sunarp señaló que esto contribuye a fortalecer la seguridad jurídica. | Foto: Sunarp
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las inscripciones de títulos en los registros administrados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) alcanzaron las 1′982,463 durante el primer semestre del 2026, lo que representó un crecimiento de 10.43% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1′795,153 títulos.

De acuerdo con la entidad, el Registro de Bienes Muebles concentró el mayor número de inscripciones, con 1,053,290 títulos,

Sunarp | Foto: Sunarp
Sunarp | Foto: Sunarp
LEA TAMBIÉN: Maquinaria pesada sin registro en Sunarp: Congreso plantea multa de hasta S/ 220,000

En segundo lugar se ubicó el Registro de Propiedad Inmueble, con 478,477 títulos inscritos, cifra superior en 5.83% frente al primer semestre del 2025.

Le siguieron el Registro de Personas Jurídicas, con 280,228 inscripciones (0.24% de crecimiento), y el Registro de Personas Naturales, con 170,468 títulos (2.44%).

Por regiones, Lima concentró el mayor número de títulos inscritos, con 945,554 registros. Completan los primeros lugares Arequipa (131,242), La Libertad (109,805), Lambayeque (80,539), Cusco (76,975) y Piura (76,648).

También destacaron Junín (72,276), San Martín (63,173), Cajamarca (59,702), Puno (50,051) e Ica (48,725). Más atrás se ubicaron Áncash (42,718), Huánuco (35,959), Tacna (33,407), Ucayali (31,739), Loreto (27,301), Ayacucho (24,148), Madre de Dios (22,731), Apurímac (17,192), Amazonas (11,736), Moquegua (10,208), Pasco (4,083), Tumbes (3,575) y Huancavelica (2,976).

La Sunarp señaló que estos resultados reflejan el incremento de la actividad registral y contribuyen a fortalecer la seguridad jurídica y brindar mayor certeza a los agentes económicos del país.

LEA TAMBIÉN: ¿Será más rápido inscribir tu propiedad en Sunarp? Los cambios que “prometen” un giro

TE PUEDE INTERESAR

¿Será más rápido inscribir tu propiedad en Sunarp? Los cambios que “prometen” un giro
¿Requisitos más rígidos? Empresas deben probar “circuito completo” para deducir gastos
Comprar en outlets: ¿Adiós a los populares “no hay cambios ni devoluciones”?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.