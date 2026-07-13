Las inscripciones de títulos en los registros administrados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) alcanzaron las 1′982,463 durante el primer semestre del 2026, lo que representó un crecimiento de 10.43% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1′795,153 títulos.

De acuerdo con la entidad, el Registro de Bienes Muebles concentró el mayor número de inscripciones, con 1,053,290 títulos, además de registrar el mayor incremento porcentual entre los cuatro registros, al crecer 17.41%. Para la Sunarp, este resultado refleja el dinamismo de ese mercado a nivel nacional.

Sunarp | Foto: Sunarp

En segundo lugar se ubicó el Registro de Propiedad Inmueble, con 478,477 títulos inscritos, cifra superior en 5.83% frente al primer semestre del 2025.

Le siguieron el Registro de Personas Jurídicas, con 280,228 inscripciones (0.24% de crecimiento), y el Registro de Personas Naturales, con 170,468 títulos (2.44%).

Por regiones, Lima concentró el mayor número de títulos inscritos, con 945,554 registros. Completan los primeros lugares Arequipa (131,242), La Libertad (109,805), Lambayeque (80,539), Cusco (76,975) y Piura (76,648).

También destacaron Junín (72,276), San Martín (63,173), Cajamarca (59,702), Puno (50,051) e Ica (48,725). Más atrás se ubicaron Áncash (42,718), Huánuco (35,959), Tacna (33,407), Ucayali (31,739), Loreto (27,301), Ayacucho (24,148), Madre de Dios (22,731), Apurímac (17,192), Amazonas (11,736), Moquegua (10,208), Pasco (4,083), Tumbes (3,575) y Huancavelica (2,976).

La Sunarp señaló que estos resultados reflejan el incremento de la actividad registral y contribuyen a fortalecer la seguridad jurídica y brindar mayor certeza a los agentes económicos del país.