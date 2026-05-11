Registrar propiedades será más simple: Sunarp cambia reglas para edificios, lotes y fábricas (Foto: Freepik)
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Gerardo Rosales Diaz
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Comprar un departamento, ampliar una vivienda, independizar lotes o modificar la distribución de un edificio suelen requerir trámites ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que, en la práctica, terminaban frenados, en algunos casos, por observaciones, firmas adicionales o requisitos repetitivos.

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