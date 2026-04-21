El servicio ya cuenta con 20 millones de visualizaciones. El usuario puede identificar a dueños de casas y vehículos evitando estafas. Foto: Sunarp
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Redacción Gestión
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A la fecha el servicio gratuito “Conoce Aquí”, implementado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), registra un total de 20.3 millones de visualizaciones de partidas registrales de los cuatro registros que administra la entidad: Propiedad Inmueble, Vehicular, Personas Naturales y Personas Jurídicas.

Este servicio gratuito permite al público usuario, revisar la partida registral del inmueble de interés del usuario para conocer si quien pretende venderlo es el auténtico propietario, y así evitar cualquier tipo de estafa.

“Conoce Aquí” facilita al ciudadano, trámites sobre sus derechos inscritos, especialmente de carácter notarial, financiero o municipal, accediendo a información registral en tiempo real; de manera que, conociendo el contenido de su partida, el ciudadano solicite el certificado registral respectivo evitando incurrir en errores, con los costos y tiempo que eso significa.

Para hacer posible este servicio, la Sunarp brinda acceso -gratuito y en línea-, a los usuarios a una base de datos conformada por 33′423,245 millones de partidas registrales vigentes para las consultas de su interés.

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Millones de visualizaciones

A la fecha se han realizado un total de 20′322,425 millones de visualizaciones de partidas a nivel nacional. Estas visualizaciones se disgregan en partidas del Registro de Propiedad Inmueble (15′531,637), Registro Vehicular (2′491 ‚438), Personas Jurídicas (1’827,887) y Personas Naturales (471,463).

Acceda al servicio

Se puede acceder al “Conoce Aquí” ingresando a la siguiente dirección:

El servicio gratuito “Conoce Aquí”, tiene las siguientes características operativas, que se encuentran en los términos y condiciones del mismo:

- El acceso se realiza mediante el login con los datos del documento nacional de identidad (DNI) del ciudadano y su fecha de emisión.

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- La visualización tiene un tiempo de 30 minutos, en el que estará disponible la partida registral de interés.

- Los asientos de la partida visualizada tienen un tramado en el que se indica que es un servicio gratuito y que no constituye publicidad registral.

- No se puede imprimir el asiento visualizado.

El ciudadano solo podrá realizar hasta cinco consultas de partida registral durante el día (ej. partida del departamento, cochera y depósito).

EL DATO

Las regiones que más han empleado este servicio gratuito son Lima (con 8′794,067 visualizaciones), Arequipa (1′658,818), La Libertad (1′034,824), Lambayeque (969,637), Cusco (896, 394), San Martín (806, 239), Piura (791, 937).

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