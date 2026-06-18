El proceso de remate se realiza de forma virtual, a través de la plataforma del Remaju. Imagen referencial: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La adquisición de inmuebles vía remates judiciales viene ganando más atractivo en los últimos años, debido al importante descuento de precios que ofrece. Los remates pueden ser de diversos tipos de inmuebles, como departamentos, estacionamientos, depósitos, locales comerciales, entre otros.

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