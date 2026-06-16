La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat ) realizará, este martes 23 de junio y jueves 25 de junio del 2026 en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 100 bienes inmuebles valorizados en S/ 37′811,676.97.

Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Villa El Salvador y otra en Piura, junto con dos departamentos en San Isidro. La oferta incluye, además, una oficina en San Isidro y un edificio en Villa El Salvador. En el rubro comercial se rematarán cuatro locales en el Cercado de Lima y otro en San Vicente de Cañete, un local industrial en el Callao, siete tiendas en el Cercado de Lima y una en Surco.

La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos en Surco, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Miraflores, Asia y San Borja, junto con estacionamientos en San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y el Cercado de Lima, además de un estacionamiento con depósito en San Borja y un closet en Surco.

También se subastarán varios terrenos, destacando doce predios rústicos en Salas (Ica) y terrenos ubicados en Guadalupe (Ica), Paracas, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacámac, Santa Anita, Castilla, Catacaos y Asia, que están ubicados en zonas agrícolas, urbanas e industriales. Finalmente, se incluye en el proceso dos terrazas en Asia.

FECHA DE REMATE TIPO DE BIEN DISTRITO PRECIO BASE 23 de junio de 2026 CASA VILLA EL SALVADOR S/ 214,304.40 23 de junio de 2026 DEPARTAMENTO SAN ISIDRO S/ 1,686,262.83 23 de junio de 2026 DEPARTAMENTO SAN ISIDRO S/ 629,872.09 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 25,822.11 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 24,697.23 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 34,342.53 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 99,250.49 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 122,784.37 23 de junio de 2026 DEPOSITO SAN MARTIN DE PORRES S/ 3,364.17 23 de junio de 2026 DEPOSITO SAN MARTIN DE PORRES S/ 3,364.17 23 de junio de 2026 DEPOSITO SAN ISIDRO S/ 19,433.99 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 61,739.74 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 43,121.37 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 41,295.39 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 47,619.22 23 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 79,571.64 23 de junio de 2026 DEPOSITO PUEBLO LIBRE S/ 5,757.06 23 de junio de 2026 DEPOSITO PUEBLO LIBRE S/ 4,920.86 23 de junio de 2026 DEPOSITO PUEBLO LIBRE S/ 5,422.50 23 de junio de 2026 EDIFICIO VILLA EL SALVADOR S/ 443,730.95 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SANTIAGO DE SURCO S/ 50,930.48 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SAN ISIDRO S/ 32,640.51 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SAN ISIDRO S/ 79,329.18 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SAN BORJA S/ 36,119.58 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SURQUILLO S/ 17,245.70 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SANTIAGO DE SURCO S/ 22,768.20 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SURQUILLO S/ 22,692.18 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SAN ISIDRO S/ 44,100.54 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SAN BORJA S/ 39,248.31 23 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO CERCADO S/ 36,306.65 23 de junio de 2026 LOCAL COMERCIAL SAN VICENTE DE CAÑETE S/ 72,205.11 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 383,509.74 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 384,616.00 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 382,925.00 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 598,717.79 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 383,151.69 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 383,456.50 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 262,183.78 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 265,008.22 23 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 261,161.17 23 de junio de 2026 TERRAZA ASIA S/ 89,574.11 23 de junio de 2026 TERRAZA ASIA S/ 89,574.11 23 de junio de 2026 TERRENO PARACAS S/ 2,006,921.42 23 de junio de 2026 TERRENO PARACAS S/ 2,695,885.68 23 de junio de 2026 TERRENO SAN JUAN DE LURIGANCHO S/ 279,734.03 23 de junio de 2026 TERRENO CASTILLA S/ 1,327,423.13 23 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 156,752.72 23 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 101,336.93 23 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 96,002.40 23 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 80,002.53 23 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 80,005.20 23 de junio de 2026 TIENDA DE SURCO S/ 46,777.15 23 de junio de 2026 TIENDA CERCADO S/ 66,902.75 23 de junio de 2026 TIENDA CERCADO S/ 57,204.55 23 de junio de 2026 TIENDA CERCADO S/ 91,063.88 25 de junio de 2026 CLOSET SANTIAGO DE SURCO S/ 2,322.40 25 de junio de 2026 DEPOSITO ASIA S/ 17,346.79 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 43,629.60 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 79,571.64 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 61,739.74 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 58,620.35 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 41,295.39 25 de junio de 2026 DEPOSITO SAN MIGUEL S/ 19,175.70 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 99,810.93 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 31,990.69 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 43,629.60 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 41,952.63 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 58,620.35 25 de junio de 2026 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 44,180.01 25 de junio de 2026 DEPÓSITO MIRAFLORES S/ 10,922.18 25 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SAN BORJA S/ 35,885.74 25 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SAN ISIDRO S/ 30,489.43 25 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO SANTIAGO DE SURCO S/ 52,389.33 25 de junio de 2026 ESTACIONAMIENTO Y DEPOSITO SAN BORJA S/ 54,945.85 25 de junio de 2026 LOCAL COMERCIAL CERCADO S/ 41,035.62 25 de junio de 2026 LOCAL COMERCIAL CERCADO S/ 32,564.38 25 de junio de 2026 LOCAL COMERCIAL CERCADO S/ 32,564.38 25 de junio de 2026 LOCAL COMERCIAL CERCADO S/ 41,035.62 25 de junio de 2026 LOCAL INDUSTRIAL CALLAO S/ 466,021.37 25 de junio de 2026 OFICINA SAN ISIDRO S/ 97,573.64 25 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 261,712.17 25 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 262,052.69 25 de junio de 2026 PREDIO RUSTICO SALAS S/ 278,711.58 25 de junio de 2026 TERRENO CASTILLA S/ 1,173,796.62 25 de junio de 2026 TERRENO CASTILLA S/ 77,318.31 25 de junio de 2026 TERRENO PUENTE PIEDRA S/ 84,453.89 25 de junio de 2026 TERRENO CASTILLA S/ 1,486,390.01 25 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 101,379.07 25 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 156,659.92 25 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 90,670.53 25 de junio de 2026 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 80,002.00 25 de junio de 2026 TERRENO SEMI CONSTRUDIO CASTILLA S/ 73,986.08 25 de junio de 2026 TERRENO SEMI CONSTRUIDO CATACAOS S/ 21,931.29 25 de junio de 2026 TERRENO URBANO SANTA ANITA S/ 413,124.92 25 de junio de 2026 TERRENO URBANO PACHACAMAC S/ 37,389.12 25 de junio de 2026 TIENDA CERCADO S/ 91,504.65 25 de junio de 2026 TIENDA CERCADO S/ 94,150.49 25 de junio de 2026 TIENDA CERCADO S/ 66,902.75 25 de junio de 2026 TIENDA CERCADO S/ 66,902.75 25 de junio de 2026 VIVIENDA PIURA S/ 212,393.66

¿Cómo participar?

Para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos.

Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas que se pueden revisar en este link.

La inscripción y participación es totalmente gratuita.