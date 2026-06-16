En esta oportunidad se subastarán 100 bienes inmuebles valorizados en S/ 37′811,676.97. (Foto: Sunat)
En esta oportunidad se subastarán 100 bienes inmuebles valorizados en S/ 37′811,676.97. (Foto: Sunat)
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Redacción Gestión
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat ) realizará, este martes 23 de junio y jueves 25 de junio del 2026 en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 100 bienes inmuebles valorizados en S/ 37′811,676.97.

Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Villa El Salvador y otra en Piura, junto con dos departamentos en San Isidro.

La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos en Surco, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Miraflores, Asia y San Borja, junto con estacionamientos en San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y el Cercado de Lima, además de un estacionamiento con depósito en San Borja y un closet en Surco.

que están ubicados en zonas agrícolas, urbanas e industriales. Finalmente, se incluye en el proceso dos terrazas en Asia.

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FECHA DE REMATETIPO DE BIENDISTRITOPRECIO BASE
23 de junio de 2026CASAVILLA EL SALVADORS/ 214,304.40
23 de junio de 2026DEPARTAMENTOSAN ISIDROS/ 1,686,262.83
23 de junio de 2026DEPARTAMENTOSAN ISIDROS/ 629,872.09
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 25,822.11
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 24,697.23
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 34,342.53
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 99,250.49
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 122,784.37
23 de junio de 2026DEPOSITOSAN MARTIN DE PORRESS/ 3,364.17
23 de junio de 2026DEPOSITOSAN MARTIN DE PORRESS/ 3,364.17
23 de junio de 2026DEPOSITOSAN ISIDROS/ 19,433.99
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 61,739.74
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 43,121.37
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 41,295.39
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 47,619.22
23 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 79,571.64
23 de junio de 2026DEPOSITOPUEBLO LIBRES/ 5,757.06
23 de junio de 2026DEPOSITOPUEBLO LIBRES/ 4,920.86
23 de junio de 2026DEPOSITOPUEBLO LIBRES/ 5,422.50
23 de junio de 2026EDIFICIOVILLA EL SALVADORS/ 443,730.95
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSANTIAGO DE SURCOS/ 50,930.48
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSAN ISIDROS/ 32,640.51
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSAN ISIDROS/ 79,329.18
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSAN BORJAS/ 36,119.58
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSURQUILLOS/ 17,245.70
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSANTIAGO DE SURCOS/ 22,768.20
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSURQUILLOS/ 22,692.18
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSAN ISIDROS/ 44,100.54
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSAN BORJAS/ 39,248.31
23 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOCERCADOS/ 36,306.65
23 de junio de 2026LOCAL COMERCIALSAN VICENTE DE CAÑETES/ 72,205.11
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 383,509.74
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 384,616.00
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 382,925.00
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 598,717.79
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 383,151.69
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 383,456.50
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 262,183.78
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 265,008.22
23 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 261,161.17
23 de junio de 2026TERRAZAASIAS/ 89,574.11
23 de junio de 2026TERRAZAASIAS/ 89,574.11
23 de junio de 2026TERRENOPARACASS/ 2,006,921.42
23 de junio de 2026TERRENOPARACASS/ 2,695,885.68
23 de junio de 2026TERRENOSAN JUAN DE LURIGANCHOS/ 279,734.03
23 de junio de 2026TERRENOCASTILLAS/ 1,327,423.13
23 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 156,752.72
23 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 101,336.93
23 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 96,002.40
23 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 80,002.53
23 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 80,005.20
23 de junio de 2026TIENDADE SURCOS/ 46,777.15
23 de junio de 2026TIENDACERCADOS/ 66,902.75
23 de junio de 2026TIENDACERCADOS/ 57,204.55
23 de junio de 2026TIENDACERCADOS/ 91,063.88
25 de junio de 2026CLOSETSANTIAGO DE SURCOS/ 2,322.40
25 de junio de 2026DEPOSITOASIAS/ 17,346.79
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 43,629.60
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 79,571.64
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 61,739.74
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 58,620.35
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 41,295.39
25 de junio de 2026DEPOSITOSAN MIGUELS/ 19,175.70
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 99,810.93
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 31,990.69
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 43,629.60
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 41,952.63
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 58,620.35
25 de junio de 2026DEPOSITOSANTIAGO DE SURCOS/ 44,180.01
25 de junio de 2026DEPÓSITOMIRAFLORESS/ 10,922.18
25 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSAN BORJAS/ 35,885.74
25 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSAN ISIDROS/ 30,489.43
25 de junio de 2026ESTACIONAMIENTOSANTIAGO DE SURCOS/ 52,389.33
25 de junio de 2026ESTACIONAMIENTO Y DEPOSITOSAN BORJAS/ 54,945.85
25 de junio de 2026LOCAL COMERCIALCERCADOS/ 41,035.62
25 de junio de 2026LOCAL COMERCIALCERCADOS/ 32,564.38
25 de junio de 2026LOCAL COMERCIALCERCADOS/ 32,564.38
25 de junio de 2026LOCAL COMERCIALCERCADOS/ 41,035.62
25 de junio de 2026LOCAL INDUSTRIALCALLAOS/ 466,021.37
25 de junio de 2026OFICINASAN ISIDROS/ 97,573.64
25 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 261,712.17
25 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 262,052.69
25 de junio de 2026PREDIO RUSTICOSALASS/ 278,711.58
25 de junio de 2026TERRENOCASTILLAS/ 1,173,796.62
25 de junio de 2026TERRENOCASTILLAS/ 77,318.31
25 de junio de 2026TERRENOPUENTE PIEDRAS/ 84,453.89
25 de junio de 2026TERRENOCASTILLAS/ 1,486,390.01
25 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 101,379.07
25 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 156,659.92
25 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 90,670.53
25 de junio de 2026TERRENO RURALGUADALUPES/ 80,002.00
25 de junio de 2026TERRENO SEMI CONSTRUDIOCASTILLAS/ 73,986.08
25 de junio de 2026TERRENO SEMI CONSTRUIDOCATACAOSS/ 21,931.29
25 de junio de 2026TERRENO URBANOSANTA ANITAS/ 413,124.92
25 de junio de 2026TERRENO URBANOPACHACAMACS/ 37,389.12
25 de junio de 2026TIENDACERCADOS/ 91,504.65
25 de junio de 2026TIENDACERCADOS/ 94,150.49
25 de junio de 2026TIENDACERCADOS/ 66,902.75
25 de junio de 2026TIENDACERCADOS/ 66,902.75
25 de junio de 2026VIVIENDA  PIURAS/ 212,393.66

¿Cómo participar?

Para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos.

Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas que se pueden revisar en este .

La inscripción y participación es totalmente gratuita.

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