La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat ) realizará, este martes 23 de junio y jueves 25 de junio del 2026 en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 100 bienes inmuebles valorizados en S/ 37′811,676.97.
Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Villa El Salvador y otra en Piura, junto con dos departamentos en San Isidro. La oferta incluye, además, una oficina en San Isidro y un edificio en Villa El Salvador. En el rubro comercial se rematarán cuatro locales en el Cercado de Lima y otro en San Vicente de Cañete, un local industrial en el Callao, siete tiendas en el Cercado de Lima y una en Surco.
La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos en Surco, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Miraflores, Asia y San Borja, junto con estacionamientos en San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y el Cercado de Lima, además de un estacionamiento con depósito en San Borja y un closet en Surco.
También se subastarán varios terrenos, destacando doce predios rústicos en Salas (Ica) y terrenos ubicados en Guadalupe (Ica), Paracas, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacámac, Santa Anita, Castilla, Catacaos y Asia, que están ubicados en zonas agrícolas, urbanas e industriales. Finalmente, se incluye en el proceso dos terrazas en Asia.
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|FECHA DE REMATE
|TIPO DE BIEN
|DISTRITO
|PRECIO BASE
|23 de junio de 2026
|CASA
|VILLA EL SALVADOR
|S/ 214,304.40
|23 de junio de 2026
|DEPARTAMENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 1,686,262.83
|23 de junio de 2026
|DEPARTAMENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 629,872.09
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 25,822.11
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 24,697.23
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 34,342.53
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 99,250.49
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 122,784.37
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SAN MARTIN DE PORRES
|S/ 3,364.17
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SAN MARTIN DE PORRES
|S/ 3,364.17
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SAN ISIDRO
|S/ 19,433.99
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 61,739.74
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 43,121.37
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 41,295.39
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 47,619.22
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 79,571.64
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|PUEBLO LIBRE
|S/ 5,757.06
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|PUEBLO LIBRE
|S/ 4,920.86
|23 de junio de 2026
|DEPOSITO
|PUEBLO LIBRE
|S/ 5,422.50
|23 de junio de 2026
|EDIFICIO
|VILLA EL SALVADOR
|S/ 443,730.95
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 50,930.48
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 32,640.51
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 79,329.18
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SAN BORJA
|S/ 36,119.58
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SURQUILLO
|S/ 17,245.70
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 22,768.20
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SURQUILLO
|S/ 22,692.18
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 44,100.54
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SAN BORJA
|S/ 39,248.31
|23 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|CERCADO
|S/ 36,306.65
|23 de junio de 2026
|LOCAL COMERCIAL
|SAN VICENTE DE CAÑETE
|S/ 72,205.11
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 383,509.74
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 384,616.00
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 382,925.00
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 598,717.79
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 383,151.69
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 383,456.50
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 262,183.78
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 265,008.22
|23 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 261,161.17
|23 de junio de 2026
|TERRAZA
|ASIA
|S/ 89,574.11
|23 de junio de 2026
|TERRAZA
|ASIA
|S/ 89,574.11
|23 de junio de 2026
|TERRENO
|PARACAS
|S/ 2,006,921.42
|23 de junio de 2026
|TERRENO
|PARACAS
|S/ 2,695,885.68
|23 de junio de 2026
|TERRENO
|SAN JUAN DE LURIGANCHO
|S/ 279,734.03
|23 de junio de 2026
|TERRENO
|CASTILLA
|S/ 1,327,423.13
|23 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 156,752.72
|23 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 101,336.93
|23 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 96,002.40
|23 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 80,002.53
|23 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 80,005.20
|23 de junio de 2026
|TIENDA
|DE SURCO
|S/ 46,777.15
|23 de junio de 2026
|TIENDA
|CERCADO
|S/ 66,902.75
|23 de junio de 2026
|TIENDA
|CERCADO
|S/ 57,204.55
|23 de junio de 2026
|TIENDA
|CERCADO
|S/ 91,063.88
|25 de junio de 2026
|CLOSET
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 2,322.40
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|ASIA
|S/ 17,346.79
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 43,629.60
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 79,571.64
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 61,739.74
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 58,620.35
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 41,295.39
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SAN MIGUEL
|S/ 19,175.70
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 99,810.93
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 31,990.69
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 43,629.60
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 41,952.63
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 58,620.35
|25 de junio de 2026
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 44,180.01
|25 de junio de 2026
|DEPÓSITO
|MIRAFLORES
|S/ 10,922.18
|25 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SAN BORJA
|S/ 35,885.74
|25 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 30,489.43
|25 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 52,389.33
|25 de junio de 2026
|ESTACIONAMIENTO Y DEPOSITO
|SAN BORJA
|S/ 54,945.85
|25 de junio de 2026
|LOCAL COMERCIAL
|CERCADO
|S/ 41,035.62
|25 de junio de 2026
|LOCAL COMERCIAL
|CERCADO
|S/ 32,564.38
|25 de junio de 2026
|LOCAL COMERCIAL
|CERCADO
|S/ 32,564.38
|25 de junio de 2026
|LOCAL COMERCIAL
|CERCADO
|S/ 41,035.62
|25 de junio de 2026
|LOCAL INDUSTRIAL
|CALLAO
|S/ 466,021.37
|25 de junio de 2026
|OFICINA
|SAN ISIDRO
|S/ 97,573.64
|25 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 261,712.17
|25 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 262,052.69
|25 de junio de 2026
|PREDIO RUSTICO
|SALAS
|S/ 278,711.58
|25 de junio de 2026
|TERRENO
|CASTILLA
|S/ 1,173,796.62
|25 de junio de 2026
|TERRENO
|CASTILLA
|S/ 77,318.31
|25 de junio de 2026
|TERRENO
|PUENTE PIEDRA
|S/ 84,453.89
|25 de junio de 2026
|TERRENO
|CASTILLA
|S/ 1,486,390.01
|25 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 101,379.07
|25 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 156,659.92
|25 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 90,670.53
|25 de junio de 2026
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 80,002.00
|25 de junio de 2026
|TERRENO SEMI CONSTRUDIO
|CASTILLA
|S/ 73,986.08
|25 de junio de 2026
|TERRENO SEMI CONSTRUIDO
|CATACAOS
|S/ 21,931.29
|25 de junio de 2026
|TERRENO URBANO
|SANTA ANITA
|S/ 413,124.92
|25 de junio de 2026
|TERRENO URBANO
|PACHACAMAC
|S/ 37,389.12
|25 de junio de 2026
|TIENDA
|CERCADO
|S/ 91,504.65
|25 de junio de 2026
|TIENDA
|CERCADO
|S/ 94,150.49
|25 de junio de 2026
|TIENDA
|CERCADO
|S/ 66,902.75
|25 de junio de 2026
|TIENDA
|CERCADO
|S/ 66,902.75
|25 de junio de 2026
|VIVIENDA
|PIURA
|S/ 212,393.66
¿Cómo participar?
Para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos.
Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas que se pueden revisar en este link.
La inscripción y participación es totalmente gratuita.