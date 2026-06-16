¿Está pensando en remodelar su vivienda, comprar un departamento o invertir en la construcción de un proyecto inmobiliario? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la “Guía para el diseño de Viviendas Accesibles”, mediante la Resolución Ministerial N.° 228-2026-Vivienda, publicada en normas legales el 13 de junio.

La guía tiene como objetivo garantizar que las nuevas construcciones y remodelaciones de viviendas a nivel nacional estén diseñadas para que cualquier ciudadano, sin importar su edad o condición física, pueda desplazarse por su hogar de forma segura y autónoma.

Este documento técnico funciona como un instrumento orientativo para que los hogares se construyan libres de barreras físicas, en beneficio de las familias que los habitan.

Asimismo, se explican las condiciones que deben cumplir los ingresos, los pasadizos, las cocinas, los baños y cada espacio de la casa.

Al establecer criterios mínimos recomendables, se busca que el diseño residencial facilite tareas cotidianas como usar los servicios básicos, alcanzar objetos o movilizarse.

De acuerdo con el ministerio, un aspecto importante de la guía es su enfoque participativo, ya que establece que los desarrolladores inmobiliarios, arquitectos y empresas constructoras evalúen las necesidades particulares de cada familia antes de ejecutar el proyecto.

Vivienda de Interés Social con accesibilidad

La “Guía para el diseño de Viviendas Accesibles”, elaborada por la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) del MVCS, establece desde criterios generales hasta pautas específicas que garantizan el cumplimiento de los principios de accesibilidad universal, de acuerdo con la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

El MVCS viene aplicando en la Vivienda de Interés Social (VIS) los criterios de accesibilidad que están contemplados en la guía. A la fecha, se han entregado 25 hogares con accesibilidad universal a familias con integrantes que presentan discapacidad severa y son usuarios de sillas de ruedas.

Además, existen 153 familias elegibles para el Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, las cuales podrán recibir este beneficio para construir sus casas adaptadas antes de que culmine el año.