El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) descartó que el expresidente Pedro Castillo pueda acceder a un indulto o gracia presidencial durante la actual gestión, luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales declarara improcedente la última solicitud pendiente presentada a su favor.

El titular del sector, Luis Jiménez, informó que con esta decisión culminó la revisión de todos los pedidos relacionados con el exjefe de Estado. Precisó que, en total, se presentaron 17 solicitudes: 14 fueron rechazadas por haber sido promovidas por terceros sin cumplir los requisitos de admisibilidad, dos fueron declaradas improcedentes por no subsanar observaciones dentro del plazo y la restante, evaluada este viernes, también fue desestimada.

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“El Ministerio de Justicia ya se ha pronunciado sobre el fondo. No hay ninguna gracia, ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acerca la justicia a todos los peruanos” , afirmó el ministro al término de la sesión.

Jiménez añadió que la reunión realizada este viernes fue la última de la Comisión de Gracias Presidenciales durante la actual administración, por lo que no se programarán nuevas sesiones para revisar este caso.

Luis Jiménez aseguró que no habrá indulto ni gracia presidencial para Pedro Castillo tras la decisión de la Comisión de Gracias Presidenciales. Foto: Minjus.

Constitucionalista considera que el tema está cerrado

El abogado constitucionalista Natalie Amprimo sostuvo que la decisión del Ministerio de Justicia se ajusta al marco constitucional y descartó que Pedro Castillo reúna las condiciones para acceder a un indulto.

Explicó que esta medida solo procede cuando existe una condena firme, requisito que el exmandatario no cumple. Asimismo, indicó que tampoco corresponde la figura del derecho de gracia prevista en la Constitución, ya que los supuestos legales para su aplicación no se presentan en este caso.

Respecto a la posibilidad de que el presidente Eduardo Balcázar adopte una decisión de última hora, Amprimo afirmó que ello carecería de sustento constitucional si no cuenta con el refrendo del ministro de Justicia.

“Los actos del presidente no tienen valor si no vienen refrendados por el ministro respectivo. Para mí este es un tema concluyente” , señaló.

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Añadió que un eventual cambio de ministro en los últimos días del Gobierno de José María Balcázar para viabilizar una medida de este tipo sería una decisión “jalada de los pelos” y políticamente inviable. También recordó que la Comisión de Gracias Presidenciales ya concluyó sus funciones, por lo que consideró que el asunto quedó definitivamente zanjado.

Consultado sobre si el próximo gobierno podría reabrir el debate, Amprimo opinó que no existe fundamento legal para ello y rechazó la posibilidad de otorgar indultos con fines de estabilidad política.

“La autoridad se rige por la ley y debe ceñir su actuación a lo que dispone la Constitución”, enfatizó.