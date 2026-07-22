El excandidato presidencial y líder del partido Unidad y Paz, Roberto Chiabra, se reunió con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para abordar temas vinculados a la seguridad ciudadana y la gobernabilidad.

Al término del encuentro, comentó que la conversación estuvo centrada en la necesidad de fortalecer el control del Estado frente al avance de la criminalidad. El excongresista también cuestionó los pedidos para que se otorgue un indulto al expresidente Pedro Castillo como un gesto de reconciliación nacional.

“¿Reconciliación con quién? ¿Con una persona que quiso dar un golpe de Estado? Un golpe de Estado no se puede minimizar ni comparar con otros delitos. Si hubiera tenido éxito, hoy no estaríamos hablando de democracia”, expresó, informó Canal N.

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Asimismo, consideró que la reconciliación del país debe construirse mediante obras y resultados concretos, y no a través de decisiones que, a su juicio, debiliten el Estado de derecho.

“Hay algunos que siempre por ganarse algo no les interesa la democracia de nuestro país. Están comparando un delito de golpe de Estado como si fuera un robo de celulares”, cuestionó.

Sostuvo que con un golpe de Estado no se puede jugar. “Todos aquellos que les gusta jugar a tiranos tienen que saber cuáles son las consecuencias. Ya lo han dicho abogados, penalistas y constitucionalistas, no va por ningún sitio. Así que el presidente Balcázar y el entrante no tiene por qué preocuparse. Si quieren reconciliación, obras físicas, no verso”, expresó.

El excongresista se reunió con la presidenta electa, Keiko Fujimori. Cuestionó los pedidos para que se otorgue un indulto al expresidente Pedro Castillo.Foto: GEC.

Seguridad ciudadana

Chiabra señaló que durante la reunión se analizaron asuntos como el fortalecimiento del control en las fronteras, la recuperación del control territorial y la situación de los establecimientos penitenciarios, desde donde —advirtió— continúan operando organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

“Tenemos que recuperar el control territorial. Eso es lo que exigen todos los ciudadanos. Debe haber una mayor presencia de las fuerzas del orden para impedir que los delincuentes sigan extorsionando y ahora incluso ataquen a los buses de transporte interprovincial”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de declarar en emergencia el sector Interior, indicó que no se abordaron medidas específicas, aunque señaló que la presidenta electa tiene identificadas las principales preocupaciones en materia de seguridad.

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Vladimir Cerrón y drcisión del TC

Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, Chiabra consideró que corresponde respetar lo resuelto por el máximo intérprete de la Constitución. “Tenemos que aprender a respetar la justicia. Si el Tribunal Constitucional lo ha señalado, hay que cumplir”, manifestó.

En torno a una eventual participación en el próximo Gobierno, luego de que Keiko Fujimori anunciara la conformación de un gabinete multipartidario, Chiabra descartó que ese tema haya sido parte de la conversación. “No hemos hablado sobre eso”, respondió.