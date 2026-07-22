El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y exabogado respectivamente de la expresidenta Dina Boluarte, y ordenó excluir al juez Richard Concepción Carhuancho de los procesos que se les sigue.

El organismo constitucional consideró, en su decisión, que el juez Richard Concepción Carhuancho vulneró el derecho de Boluarte y Castañeda a ser juzgados por un juez imparcial al presentar públicamente a los investigados como parte de una organización criminal mientras decidía su prisión preventiva.

El Tribunal detalló que la conducta del juez en una exposición académica, utilizando la imagen de los investigados dentro de un presunto organigrama de corrupción, generó una apariencia clara de adelanto de opinión y afectó la confianza que deben inspirar los jueces en una sociedad democrática.

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Como consecuencia, el TC ordenó que el juez Concepción Carhuancho sea excluido de cualquier participación futura en el proceso penal seguido contra Boluarte y Castañeda, para garantizar que cualquier decisión sobre su libertad sea adoptada por un magistrado imparcial.

La sentencia también exhortó al magistrado a no repetir este tipo de conductas y remitió la resolución a la Junta Nacional de Justicia, a fin de que evalúe eventuales medidas disciplinarias en el marco de sus competencias.

Como se recuerda, Richard Concepción Carhuancho tuvo a su cargo el caso “Los Waykis en la Sombra” desde el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, como juez de investigación preparatoria especializado en crimen organizado.

El juez investigaba una presunta organización criminal vinculada al entorno de Nicanor Boluarte y otros personajes del gobierno de Dina Boluarte, acusada de presuntamente influir ilegalmente en designaciones de autoridades y uso de influencias dentro del Estado.

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Sin embargo, el magistrado habría adelantado opinión y vulnerado la presunción de inocencia durante una clase que dictaba en un instituto, usando diapositivas en las que aparecía Nicanor Boluarte dentro de un presunto esquema de corrupción en el sistema de justicia.