TC excluye a juez Concepción Carhuancho de procesos contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. FOTOS: CESAR ZAMALLOA/GEC
TC excluye a juez Concepción Carhuancho de procesos contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. FOTOS: CESAR ZAMALLOA/GEC
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Redacción Gestión
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, y ordenó excluir al juez Richard Concepción Carhuancho de los procesos que se les sigue.

al presentar públicamente a los investigados como parte de una organización criminal mientras decidía su prisión preventiva.

, generó una apariencia clara de adelanto de opinión y afectó la confianza que deben inspirar los jueces en una sociedad democrática.

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Como consecuencia,

La sentencia también exhortó al magistrado a no repetir este tipo de conductas y remitió la resolución a la Junta Nacional de Justicia, a fin de que evalúe eventuales medidas disciplinarias en el marco de sus competencias.

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Como se recuerda,

El juez investigaba una presunta organización criminal vinculada al entorno de Nicanor Boluarte y otros personajes del gobierno de Dina Boluarte, acusada de presuntamente influir ilegalmente en designaciones de autoridades y uso de influencias dentro del Estado.

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Sin embargo, el magistrado habría adelantado opinión y vulnerado la presunción de inocencia durante una clase que dictaba en un instituto, usando diapositivas en las que aparecía Nicanor Boluarte dentro de un presunto esquema de corrupción en el sistema de justicia.

El Tribunal remitió la resolución a la Junta Nacional de Justicia, a fin de que evalúe eventuales medidas disciplinarias en el marco de sus competencias. Foto: Tribunal Constitucional
El Tribunal remitió la resolución a la Junta Nacional de Justicia, a fin de que evalúe eventuales medidas disciplinarias en el marco de sus competencias. Foto: Tribunal Constitucional

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