PJ pide que se apruebe presupuesto para Unidades de Flagrancia ante avance de inseguridad. Foto: Andina.
PJ pide que se apruebe presupuesto para Unidades de Flagrancia ante avance de inseguridad. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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para responder de manera rápida y eficaz a la inseguridad ciudadana.

Durante la III Sesión Ordinaria del Consec-2026, Tello Gilardi

, cuyo funcionamiento depende de la acción coordinada y simultánea de varias instituciones.

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“Pese a los esfuerzos, debo decir aquí, con mucha preocupación, que esta demanda no ha sido aún atendida”, señaló la magistrada.

Por otro lado,

Ante ello, pide a los integrantes del Conasec que den prioridad máxima al tema presupuestario.

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Cabe preciar que la magistrada recordó el compromiso de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien ha planteado que las unidades de flagrancia serán la base de un sistema de justicia renovado en su gobierno.

La sesión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, encabezada por el presidente, José María Balcázar, y contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas la propia presidenta del Poder Judicial.

La presidente del Poder Judicial, Janet Tello, indicó que la falta de atención a la problemática pone en riesgo la consolidación del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva. (Foto: Poder Judicial)
La presidente del Poder Judicial, Janet Tello, indicó que la falta de atención a la problemática pone en riesgo la consolidación del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva. (Foto: Poder Judicial)

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