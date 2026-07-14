La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Gilardi, advirtió que, si no se aprueba el presupuesto adicional para las Unidades de Flagrancia, se pone en riesgo la consolidación del sistema de justicia especializado en flagrancia para responder de manera rápida y eficaz a la inseguridad ciudadana.

Durante la III Sesión Ordinaria del Consec-2026, Tello Gilardi insistió en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atienda el pedido de presupuesto adicional para implementar el primer tramo de las Unidades Modelo de Flagrancia.

Asimismo, precisó que la falta de atención a este requerimiento pone en riesgo la consolidación del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, cuyo funcionamiento depende de la acción coordinada y simultánea de varias instituciones.

“Pese a los esfuerzos, debo decir aquí, con mucha preocupación, que esta demanda no ha sido aún atendida”, señaló la magistrada.

Por otro lado, Tello señaló que la ausencia de financiamiento limita la implementación progresiva de las unidades de flagrancia y afecta gravemente la capacidad institucional para ofrecer una respuesta rápida, eficaz y articulada frente a la criminalidad.

Ante ello, pide a los integrantes del Conasec que den prioridad máxima al tema presupuestario.

Cabe preciar que la magistrada recordó el compromiso de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien ha planteado que las unidades de flagrancia serán la base de un sistema de justicia renovado en su gobierno.

La sesión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, encabezada por el presidente, José María Balcázar, y contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas la propia presidenta del Poder Judicial.