El mecanismo que más ha disminuido en el último año para enviar mensajes amenazantes son los SMS. Foto: Lenin Tadeo /GEC
El mecanismo que más ha disminuido en el último año para enviar mensajes amenazantes son los SMS. Foto: Lenin Tadeo /GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Los extorsionadores propagan su actividad delincuencial en el país con celeridad, frente a autoridades que no han gestionado con eficacia la crisis de inseguridad, ¿cuáles son las consecuencias?

TE PUEDE INTERESAR

Grandes empresas ahora sufren miles de ciberataques por minuto: “Es sorprendente”
Cajas y financieras acechadas por gota a gota y el crimen, ¿qué pasará con los empleos?
19 millones de peruanos preocupados por extorsiones, ¿qué plazo sería clave para combatirlas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.