Una propuesta legislativa impulsada por el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, del grupo parlamentario Somos Perú, busca eliminar el anonimato en las líneas móviles y aplicativos digitales con el objetivo de combatir la extorsión y fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

El proyecto de ley 14522, presentado en el Congreso de la República del Perú, establece la creación de un sistema nacional integral de identificación, verificación y trazabilidad del acceso a servicios de telecomunicaciones y plataformas digitales.

Identificación obligatoria y control de líneas

Entre sus principales disposiciones, la propuesta fija un límite de hasta diez líneas móviles por operador y un máximo de veinte a nivel nacional por persona natural.

Actualmente la ley permite un máximo de siete líneas móviles activas a su nombre, ya sean prepago o pospago, según el Decreto Legislativo n.° 1738.

Asimismo, la iniciativa de Somos Perú plantea que toda activación de líneas esté sujeta a una verificación previa de identidad en tiempo real, la cual deberá realizarse mediante mecanismos biométricos interoperables con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

El texto también dispone la creación de un Registro Nacional de Líneas Activas por Usuario, que será administrado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, con el fin de garantizar un control efectivo y evitar la suplantación de identidad o el uso fraudulento de numeración telefónica.

Iniciativa legislativa de Somos Perú plantea verificación biométrica obligatoria, límites en la contratación de líneas y control sobre plataformas digitales. (Foto: GEC)

Impacto en servicios digitales

La iniciativa no solo alcanza a las operadoras móviles, sino también a proveedores de internet y plataformas digitales, como servicios de mensajería y redes sociales. Según el proyecto, el acceso a estos servicios estará condicionado a contar con una línea móvil activa, verificada y vinculada a la identidad del usuario.

En esa línea, las empresas tecnológicas deberán implementar mecanismos de validación en tiempo real para verificar la autenticidad de las cuentas, quedando prohibida la creación o mantenimiento de perfiles asociados a números no verificados o generados de forma irregular.

Sanciones y protección de datos

El proyecto establece un régimen sancionador que considera como infracciones muy graves la activación de servicios sin validación de identidad, la omisión de controles de trazabilidad o la habilitación de cuentas vinculadas a identidades fraudulentas. En estos casos, el OSIPTEL podrá imponer sanciones e incluso suspender operaciones.

No obstante, la propuesta también incorpora disposiciones para garantizar la protección de datos personales, señalando que el tratamiento de información biométrica deberá regirse por principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad.

Objetivo: reducir delitos digitales

De acuerdo con el documento, la finalidad de la ley es prevenir delitos como la extorsión, la suplantación de identidad y el uso indebido de servicios digitales, mediante mecanismos de control “idóneos, necesarios y proporcionales”.

La iniciativa deberá ser evaluada en las comisiones correspondientes del Congreso antes de su eventual debate en el Pleno