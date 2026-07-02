El 57% de los compradores online en Perú ya realiza compras a través de redes sociales, una tendencia que refleja la rápida evolución del social commerce en el país y que está cambiando la manera en que las empresas venden productos y servicios. El crecimiento de este modelo de comercio digital impulsa a los negocios a adaptar sus estrategias comerciales y ofrecer experiencias de compra cada vez más ágiles e integradas.

De acuerdo con información difundida por Flow Pagos, más de 26 millones de peruanos utilizan activamente plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp, que han dejado de ser únicamente espacios de interacción para convertirse en canales donde los consumidores descubren productos, comparan alternativas, reciben recomendaciones y concretan compras en pocos minutos.

A diferencia del comercio electrónico tradicional, donde el usuario ingresa a una tienda virtual para buscar un producto, el social commerce concentra gran parte del proceso de compra dentro de una misma plataforma. Una publicación, un video, una transmisión en vivo o un catálogo compartido por WhatsApp pueden despertar el interés del consumidor y derivar en una compra sin necesidad de abandonar la aplicación.

Las redes sociales se consolidan como nuevos canales de venta para empresas de todos los tamaños. (Photo by Justin TALLIS / AFP)

Cambios en hábitos de consumo

Este cambio en los hábitos de consumo también está modificando la forma en que operan las empresas. Los negocios que comercializan sus productos mediante redes sociales necesitan responder a la inmediatez con la que hoy se toman las decisiones de compra, incorporando herramientas que faciliten el cierre de las ventas y reduzcan las fricciones durante el proceso de pago.

En ese contexto, las soluciones de pago digitales han adquirido un papel cada vez más relevante. Herramientas como los códigos QR interoperables, las billeteras digitales, los enlaces de pago y las pasarelas electrónicas permiten que los consumidores completen sus compras de manera rápida y segura, contribuyendo a mejorar la experiencia del cliente y a reducir el abandono de las transacciones.

La creciente adopción de estos mecanismos también se refleja en las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, las operaciones realizadas mediante códigos QR interoperables aumentaron 74%, evidenciando una mayor aceptación de los pagos digitales y el avance de soluciones que responden a las nuevas dinámicas del comercio electrónico.

Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp lideran el crecimiento del social commerce en Perú. (Foto: EFE)

Crecimiento del social commerce en Perú

Según Marilea Saldarriaga, Country Manager de Flow Pagos Perú, el crecimiento del social commerce exige que las empresas adapten sus sistemas de cobro al ritmo con el que evolucionan los hábitos de compra. En ese escenario, una publicación en redes sociales, un video o la recomendación de un creador de contenido pueden convertirse en una venta en cuestión de minutos, siempre que el proceso de pago sea rápido y sencillo.

Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp se han consolidado como plataformas estratégicas para las empresas, al permitir combinar contenido, atención al cliente y ventas en un mismo entorno digital. Esta integración fortalece la relación entre las marcas y los consumidores, al tiempo que facilita una experiencia de compra más fluida y acorde con las expectativas del mercado.

Con más de la mitad de los compradores online peruanos adquiriendo productos a través de redes sociales, el social commerce se perfila como uno de los principales motores de la transformación del comercio digital en el país. En este escenario, las empresas que integren estrategias de venta en redes sociales con soluciones de pago ágiles y seguras estarán mejor posicionadas para responder a un consumidor que demanda procesos de compra cada vez más rápidos, simples y sin interrupciones.