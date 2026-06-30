El Indecopi inició una consulta pública para elaborar el reglamento del Decreto Legislativo 1729, norma que regula la atención de reclamos en el comercio electrónico y prohíbe prácticas comerciales engañosas también denominadas “patrones oscuros”.

Como parte del proceso, la entidad está recibiendo opiniones, información y experiencias de empresas y gremios empresariales, con el objetivo de que el reglamento refleje la realidad del mercado y sea efectivo.

Según recuerdan, el Decreto Legislativo 1729 modificó el Código de Protección y Defensa del Consumidor para impedir prácticas que pueden afectar la libertad de elección de los usuarios en las compras por internet. Entre estas se identifican las suscripciones involuntarias, la incorporación automática de productos o servicios adicionales durante el proceso de compra.

Además, la norma busca mejorar los canales de atención de reclamos en plataformas digitales.

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Según explicó Indecopi , el reglamento precisará la forma en que las empresas deberán implementar estas obligaciones en la práctica, incluyendo aspectos vinculados a la atención al cliente, el diseño de interfaces digitales y el cumplimiento de las nuevas disposiciones .

Las empresas y gremios interesados podrán enviar sus aportes hasta el 10 de julio a través del formulario habilitado por la entidad. También podrán remitir información complementaria mediante correo electrónico.