Indecopi fortalece el principio de interpretación favorable con nuevo precedente vinculante. Foto: Indecopi.
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Gerardo Rosales Diaz
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Cuando una norma puede interpretarse de distintas maneras, la decisión de una autoridad puede terminar favoreciendo o restringiendo una actividad económica. Ante ese escenario, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó un precedente vinculante que establece cómo deben resolverse estas discrepancias en procedimientos de barreras burocráticas.

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