La decisión busca dar mayor predictibilidad a empresas y ciudadanos, pero también abre el debate sobre los límites entre la promoción de la actividad económica y las facultades regulatorias de las entidades públicas.

Indecopi pone reglas a la interpretación de normas en casos de barreras burocráticas. (Fuente: El Peruano)

La controversia surgió a raíz de una ordenanza municipal que exigía una autorización previa para realizar shows musicales en vivo y presentaciones de DJ en restaurantes y negocios similares. Este caso ya había sido informado por Gestión.

Al resolver la denuncia, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas concluyó que las municipalidades no tienen competencia para determinar qué actividades califican como simultáneas y adicionales dentro de establecimientos con licencia de funcionamiento, pues esa facultad corresponde al Ministerio de la Producción (Produce).

Durante la revisión del expediente, se muestra que la Sala también advirtió que el caso planteaba una discusión más amplia sobre cómo deben resolverse las controversias cuando una norma admite más de una interpretación posible.

En ese contexto, consideró necesario desarrollar el alcance del denominado principio de interpretación favorable, incorporado a la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas en 2023, con el fin de uniformizar los criterios que deberán seguir los órganos resolutivos del Indecopi.

Como resultado, aprobó un precedente de observancia obligatoria que establece que, cuando existan varias interpretaciones jurídicamente válidas de una norma, deberá prevalecer aquella que mejor cumpla las finalidades de la legislación sobre eliminación de barreras burocráticas, simplificación administrativa y promoción de la competitividad .

Asimismo, fijó una metodología de tres etapas para aplicar este criterio:

Identificar las interpretaciones posibles.

Verificar cuáles son compatibles con el ordenamiento jurídico

Elegir la alternativa que mejor favorezca la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la simplificación administrativa.

El precedente deberá ser aplicado en todos los futuros procedimientos de barreras burocráticas tramitados por el Indecopi.

Reglas claras para aplicar el principio

Para Jesús Espinoza, exdirector del Indecopi y socio del estudio Muñiz, el principal aporte del precedente no es la creación del principio de interpretación favorable, sino el desarrollo de una metodología para su aplicación.

Explicó que este criterio ya estaba previsto en la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, pero hasta ahora no existían reglas precisas sobre cuándo correspondía invocarlo.

En la misma línea, Gustavo Rodríguez García, socio del estudio Rodríguez García Asesoría Legal, sostuvo que el precedente llena ese vacío al precisar que, cuando una norma admita varias interpretaciones jurídicamente válidas, deberá privilegiarse la que resulte más compatible con la libre iniciativa privada y la simplificación administrativa.

Una especie de “in dubio pro empresa”

Ambos especialistas coincidieron en que el nuevo criterio puede entenderse como una analogía al principio penal del in dubio pro reo, según el cual la duda favorece al acusado.

En este caso, explicaron, cuando una norma admita varias interpretaciones compatibles con el ordenamiento jurídico, el Indecopi deberá optar por aquella que mejor favorezca las finalidades del régimen de eliminación de barreras burocráticas, es decir, la libre iniciativa privada, la competencia y la simplificación administrativa.

No obstante, precisaron que este criterio solo opera cuando existen varias interpretaciones legalmente válidas y no cualquier lectura posible de una norma.

Ambos especialistas coincidieron en que el nuevo criterio puede entenderse como una analogía al principio penal del in dubio pro reo, según el cual la duda favorece al acusado. Foto: INDECOPI

Un test que reduce la discrecionalidad

Los abogados destacaron que la principal innovación del precedente es la incorporación de una metodología obligatoria para resolver estos casos.

Primero, la autoridad deberá verificar si existe una pluralidad de interpretaciones jurídicamente posibles; luego, determinar cuáles son compatibles con el ordenamiento jurídico; y, finalmente, elegir la interpretación válida que mejor cumpla los objetivos del régimen de eliminación de barreras burocráticas.

A su juicio, ello reduce el margen de discrecionalidad que existía hasta ahora y uniformiza los criterios que deberán seguir los órganos resolutivos del Indecopi.

Mayor predictibilidad para futuros casos

Finalmente, ambos consideraron que el precedente fortalecerá la seguridad jurídica en los procedimientos de barreras burocráticas.

Espinoza señaló que la claridad sobre las reglas facilitará que empresas y abogados estructuren mejor sus estrategias e incluso podría favorecer la admisión de más denuncias cuando existan dudas interpretativas.

Rodríguez García añadió que el verdadero valor de la resolución no está en el caso concreto de la municipalidad, sino en el criterio general que deberá aplicarse en todos los futuros procedimientos de barreras burocráticas.