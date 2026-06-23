Venta por redes sociales. Imagen: Creada con ChatGPT, Diario Gestión
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Gerardo Rosales Diaz
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El avance del comercio electrónico, las ventas a través de redes sociales y el surgimiento de nuevas plataformas digitales están planteando nuevos retos para la administración tributaria.

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