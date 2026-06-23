En ese contexto, y durante una visita al puerto de Chancay para la recepción de los escáneres donados por Estados Unidos, Gestión conversó con Javier Eduardo Franco Castillo, jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

En nuestra última conversación, señaló que el umbral de US$ 200 de Importa Fácil debía ser evaluado. ¿Ha habido algún avance desde entonces? ¿Qué escenarios están analizando actualmente?

En la vía postal y en los envíos de entrega rápida tenemos la inafectación del IGV para envíos de hasta US$ 200. La influencia del comercio electrónico explica la aparición de operaciones recurrentes y de mayor volumen, lo que conlleva a prácticas con fines comerciales para evadir los impuestos a la importación.

Ante esta realidad y considerando las buenas prácticas a nivel internacional en el control de envíos de minimis (cantidades menores), la Sunat tiene la posición técnica de reducir el umbral, cuyo diseño y eventual modificación corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y requieren, en última instancia, aprobación legislativa por parte del Congreso.

Mientras esto sucede, estamos intensificando el control para poder identificar a aquellas personas que no traen productos para consumo final, sino para negocio. Esa es una muestra clara de que también cuidamos el comercio interno.

Sunat ha puesto la lupa sobre las ventas realizadas por redes sociales. ¿Cómo se está fiscalizando actualmente esto? ¿La información proviene de billeteras digitales como Yape o Plin?

La Sunat tiene múltiples fuentes de información que nos permiten identificar qué persona realiza algún tipo de actividad, ya sea de manera física o de manera digital. La estrategia que tenemos es transversal.

Lo que hacemos, en primer lugar, es darle todas las herramientas de facilitación al contribuyente para que cumpla con sus obligaciones y asistirlo en caso exista algún inconveniente. Si, a pesar de la facilitación y la asistencia, no quiere cumplir, entra una etapa de control.

¿Ya hay multas que se han impuesto por ventas en redes sociales?

Más que multas, porque no es la finalidad sancionar, sino lograr que el contribuyente cumpla con pagar sus impuestos, ha habido grandes avances. Hemos podido identificar a más de 2,200 personas que se dedican a vender productos a través de plataformas virtuales.

Lo que hemos hecho es una campaña de regularización para que se inscriban, declaren y paguen sus impuestos.

Javier Eduardo Franco Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) | Foto: Sunat

La Sunat también ha realizado fiscalizaciones a influencers por este mismo tema. ¿Ya hay algunos criterios específicos para ellos?

Los criterios que manejamos son transversales. Vemos la habitualidad, la frecuencia de las operaciones, los patrones de nivel de ingresos y qué tipo de bienes o servicios son los que se prestan. Esos son básicamente los patrones que manejamos.

¿Qué es lo que deben hacer? Pagar el impuesto correspondiente. En este caso, el Impuesto a la Renta de tercera categoría.

¿Qué tan importante se han vuelto las plataformas digitales como fuente de información para la Sunat?

Hace algunas semanas informamos que contamos con información proveniente de Airbnb, lo que nos permitió identificar a más de 34,000 peruanos que alquilaban alguna propiedad. Hoy también tenemos información muy valiosa proveniente de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, lo que nos permite prestar atención a esas actividades económicas.

¿De cara a la segunda parte del año se van a intensificar las fiscalizaciones en el ámbito digital?

Sin duda. Hemos podido ver cómo crece exponencialmente la actividad económica digital y, en esa línea, la Sunat tiene que acompañar ese crecimiento con controles operativos, pero también con asistencia y facilitación.

Importa Fácil, TikTok e influencers: las nuevas prioridades de Sunat | Foto: Referencial

Más allá de estos temas, ¿qué sectores económicos están hoy en el radar y cuáles estarán bajo observación hacia la segunda mitad del año?

Hemos creado equipos especiales para realizar fiscalizaciones a los grupos económicos del sector minero. Nos parece que allí existe una brecha importante para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

También estamos priorizando al sector de intermediación financiera. Tenemos grupos especializados que están viendo contratos de construcción y asociaciones empresariales.

Lo que hemos hecho en esta gestión es especializar a nuestros recursos por grupos económicos para entender claramente cada actividad y realizar una fiscalización más efectiva. En estricto, esas son las actividades que actualmente estamos priorizando.

Si tuviera que señalar una medida concreta que espera implementar este año, ¿cuál sería?

Tenemos varias medidas, pero quisiera mencionar una de facilitación y una de control.

Respecto a la facilitación, nos parece importante concretar el proyecto de las billeteras digitales, que representará un alivio para los pequeños contribuyentes en la emisión de comprobantes de pago. Ese es el proyecto más importante que tenemos en este frente.

Respecto al control, estamos trabajando en acciones vinculadas a sujetos sin capacidad operativa. Hemos detectado una gran cantidad de contribuyentes que han adquirido facturas de proveedores de favor o falsas, emitidas por empresas fantasmas, situación que perjudica el correcto pago de impuestos.

En los próximos días daremos a conocer mayores detalles sobre las acciones que implementaremos en esta materia.