Las importaciones chinas al Perú crecieron 120% en los últimos 10 años, lo que afecta a algunos sectores productivos, pero podría crear una oportunidad a futuro. (Imagen: Andina)
Las importaciones chinas al Perú crecieron 120% en los últimos 10 años, lo que afecta a algunos sectores productivos, pero podría crear una oportunidad a futuro. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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La presencia de China en la economía peruana continúa expandiéndose. El gigante asiático no solo es el principal destino de las exportaciones peruanas y viene sumando mayor peso en los proyectos de inversión, sino que también muestra una expansión sostenida de las importaciones en el mercado peruano.

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