Este mecanismo, diseñado para facilitar adquisiciones de consumo personal, ha incrementado su participación en los últimos años.

En ese contexto, Gestión conversó con Javier Franco Castillo, superintendente de la Sunat, en el marco de la XXVIII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de América y el Caribe, quien abordó la situación actual del esquema y su evaluación frente al crecimiento del comercio electrónico, así como otras líneas de acción de la entidad.

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Importaciones en evaluación

El aumento del comercio electrónico ha llevado a que las operaciones bajo este régimen pasen de, aproximadamente, 18 millones a más de 60 millones cada año en los últimos años.

En términos prácticos, cada vez más personas utilizan este esquema para realizar compras del exterior sin pagar impuestos.

Sin embargo, la Sunat ha identificado que no todas estas operaciones responden al objetivo original del régimen.

“Estamos identificando personas que están trayendo con frecuencia bienes que no son para consumo, sino para comercialización”, indicó Franco.

Para detectar estos casos, la entidad analiza información como la frecuencia de compras, el uso de un mismo DNI, direcciones de entrega y el volumen de productos importados.

En ese escenario, el jefe de la Sunat indicó que el esquema actual se encuentra en evaluación. “Nos parece que es una cantidad que tiene que ser evaluada porque no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada”, sostuvo.

La revisión incluye tanto el control operativo como el análisis del marco normativo. Según explicó, el Perú mantiene un umbral de US$ 200, mientras que en otros países existen montos menores o no cuentan con este tipo de esquema.

“Hay países que no tienen este esquema. Por eso hay que evaluar la pertinencia o no de mantenerlo”, agregó.

Javier Eduardo Franco Castillo, Superintendente Nacional Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) | Foto: Sunat

Base tributaria: el foco está en el cumplimiento

De otro lado, Franco explicó que la ampliación de la base tributaria no se limita a incorporar nuevos contribuyentes, sino a mejorar el cumplimiento de quienes ya están registrados.

“El verdadero reto no es inscribir más contribuyentes, sino que los que ya están declaren y paguen lo que les corresponde”, señaló.

Actualmente, la Sunat cuenta con más de 12 millones de contribuyentes. Si bien en el 2025 se incorporaron más de un millón mediante mecanismos virtuales, la prioridad está en cerrar brechas de incumplimiento.

En términos simples, el objetivo es que quienes ya realizan actividades económicas cumplan correctamente con el pago de impuestos como el IGV y el impuesto a la renta.

Cumplimiento colaborativo

La entidad también viene desarrollando un programa de cumplimiento colaborativo, orientado a empresas que buscan anticipar riesgos tributarios en sus decisiones.

“El contribuyente nos presenta su planificación y nosotros le explicamos los riesgos que está asumiendo”, explicó Franco.

Este mecanismo busca reducir conflictos posteriores entre empresas y la administración tributaria.

El programa iniciará una fase piloto en noviembre del 2026 con un grupo de empresas y se prevé su apertura a más contribuyentes hacia el 2028.

Billeteras digitales como comprobantes de pago

Otra de las iniciativas en evaluación es el uso de billeteras digitales como comprobantes de pago, orientada principalmente a pequeños contribuyentes que no cuentan con sistemas de emisión electrónica.

El proyecto busca que las constancias de pago generadas por estas plataformas puedan ser consideradas válidas para efectos tributarios, lo que permitiría simplificar el cumplimiento y mejorar la trazabilidad de las operaciones.

Según indicó Franco, la Sunat viene trabajando con entidades del sistema financiero para consensuar la propuesta. Se espera que el proceso pueda consolidarse en el segundo semestre del 2026 .

Sunat | Foto: Sunat

Perfil de cumplimiento

En relación con el perfil de cumplimiento, la Sunat decidió ampliar el periodo de implementación hasta el segundo semestre del 2027. Esta decisión responde a las reuniones sostenidas con gremios empresariales para revisar y ajustar los criterios utilizados.

El funcionario explicó que algunas variables fueron consideradas repetitivas o de bajo impacto, por lo que se encuentran en proceso de revisión.

Actualmente, más del 70% de los contribuyentes evaluados se ubican en niveles altos de calificación.

El esquema busca reconocer el comportamiento tributario de los contribuyentes y promover mejoras en aquellos que presentan menores niveles de cumplimiento.

Respecto al IGV aplicado a plataformas digitales, el superintendente señaló que el marco normativo vigente ha permitido avanzar en la recaudación.

“Es importante cuidar el marco normativo actual, porque cualquier cambio puede tener impacto en la recaudación”, indicó.

Además, con respecto a la renta, explico que la Sunat viene trabajando en la identificación de patrimonios en el exterior , lo que ha permitido que algunos contribuyentes regularicen su situación de manera voluntaria.

Contexto internacional

Sobre las medidas comerciales adoptadas por otros países, como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, Franco señaló que el impacto en el Perú es limitado, dado que el comercio con ese país representa entre el 5% y 8% del total de exportaciones.

Indicó que la Sunat actúa dentro del marco técnico de sus funciones, mientras que las decisiones de política comercial corresponden a otras instancias del Ejecutivo.