Compras del exterior menores a US$200 entran en revisión. (Foto: AFP)
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Gerardo Rosales Diaz
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El crecimiento de las compras por Internet en el Perú ha impulsado el uso de “Importa Fácil”, el régimen que permite ingresar productos del extranjero sin pagar impuestos cuando no superan los US$200.

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