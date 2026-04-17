TC pone límites a SUNAT: no puede apartarse de sus propios informes | Foto: Sunat
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Gerardo Rosales Diaz
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En el sistema tributario peruano, los informes emitidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) han sido utilizados como herramientas interpretativas para orientar la aplicación de las normas, tanto al interior de la propia administración como en controversias con los contribuyentes.

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