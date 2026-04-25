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José Carlos Reyes Leyva
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Hace unos días la Sunat anunció que se evalúa modificar la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la importación de productos por un valor de hasta US$ 200. En entrevista con Gestión, Javier Franco Castillo, superintendente de la Sunat, indicó que no todas estas operaciones responden al objetivo original del régimen.

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