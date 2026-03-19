Uno de los errores en la declaración de impuestos es registrar gastos sin una adecuada sustentación (foto: iStock).
Uno de los errores en la declaración de impuestos es registrar gastos sin una adecuada sustentación (foto: iStock).
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José Carlos Reyes Leyva
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Desde este 26 de marzo al 13 de abril del 2026 será el cronograma de vencimiento fijado por la Sunat para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta que deben realizar las empresas, por el ejercicio correspondiente al año 2025. En el caso de las personas naturales, el cronograma de vencimiento de la declaración de impuestos va del 27 de mayo al 10 de junio del 2026.

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