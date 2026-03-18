El candidato a la presidencia del Partido Político Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, se mostró a favor de exonerar el Impuesto a la Renta, por un periodo de dos años, a los nuevos emprendedores, a fin de garantizar su formalización.

Ante un auditorio empresarial y académico, Grozo declaró que el Estado no está respondiendo a las necesidades de los emprendedores, tanto para su transición a la formalidad como para protegerlos de la inseguridad ciudadana.

“Se harán leyes económicas desde el emprendedor (...) No aceptaremos que la burocracia dorada diga que eso crearía un déficit fiscal”, dijo en el Foro de Candidatos a la Presidencia organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrollado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, transmitido por los medios del GEC.

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A su criterio, se debe acabar con la “asimetría” de la Sunat para que se permita la flexibilización tributaria en pequeños negocios.

Wolfgang Grozo: “El Perú está dividido entre los que madrugan para construir su futuro y un sistema que les pone trabas”. Foto: GEC

Además, propone que se desregulen procesos para reducir tiempos de permisos y acabar con las trabas administrativas, junto a la ampliación de acceso a energías de menor costo para “descentralizar la actividad industrial”.

Asimismo, Grozo planteó que Perú apueste por transformar la materia prima que exporta, como el cobre, a fin de darle valor económico que eleve el status de nuestro mercado. “No basta con extraer un lingote de cobre”, apuntó.