Fallece Napoleón Becerra García, candidato presidencial del PTE-Perú. Foto: Difusión
Fallece Napoleón Becerra García, candidato presidencial del PTE-Perú. Foto: Difusión
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, en el departamento de Huancavelica, según confirmó su organización política.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 183 de la vía Los Libertadores, en una zona de bajada hacia el sector de Rumichaca, en el distrito de Pilpichaca. Este hecho se da en el marco de la campaña de las Elecciones 2026.

Precisamente, según información proporcionada por el alcalde de dicha jurisdicción, Balvín Huamaní, la camioneta en la que se trasladaba Becerra se despistó, cayendo en una cuneta al lado de la vía.

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La candidata a diputada, Emily Silva, ratificó la noticia, y dio condolencias a la familia. Becerra tenía programada una actividad de campaña en el distrito de Tambo, en la provincia de La Mar, Ayacucho.

“Ellos se iban a medianoche, anoche me comuniqué con él y me informó que se estaban yendo a Ayacucho, como venían viajando por el tema de la campaña se estaban trasladando en vehículo particular y me dijeron que hoy iban a estar en Ayacucho”, dijo a RPP.

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Por otro lado, el candidato a la vicepresidencia, En la unidad viajaban 3 personas, además del candidato.

“Hay también varios heridos y estamos sumamente preocupados. (…) Invocamos que puedan ayudarnos para que sean evacuados lo más pronto posible a Lima porque necesitan cuidados intensivos”, indicó.

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Finalmente, , incluyendo el traslado del cuerpo y la atención a los heridos.

Napoleón Becerra García, nacido en Cajamarca el 11 de abril de 1964, tuvo más de 40 años de trayectoria en el sector público y en gestión administrativa.

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Se tituló como licenciado en Administración y bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2009.

La mayor parte de su vida profesional estuvo ligada a la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde trabajó de forma continua desde 1984 hasta 2025.

Napoleón Becerra, candidato a la presidencia del PTE-Perú, falleció en un accidente vehicular en Ayacucho. (Foto: Difusión)
Napoleón Becerra, candidato a la presidencia del PTE-Perú, falleció en un accidente vehicular en Ayacucho. (Foto: Difusión)

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