El Grupo El Comercio, en alianza con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), organizará un foro con candidatos a la Presidencia de la República, en el que los postulantes expondrán sus propuestas sobre desarrollo productivo, generación de empleo, formalización, seguridad ciudadana, salud y educación.

El evento es organizado por la Unión de Gremios Empresariales Unidos por el Perú, conformada por la SNI, ADEX, Canatur, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Perucámaras y Mipymes, que busca generar un espacio de diálogo entre los candidatos presidenciales y el sector productivo en el contexto del proceso electoral.

La iniciativa forma parte de una cobertura especial del Grupo El Comercio, que involucra a América Multimedia, El Comercio, Gestión, Correo y Trome, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y al sector productivo las principales propuestas de quienes buscan llegar al Gobierno en estas elecciones generales 2026.

Debate presidencial EC y SNI. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

El encuentro se iniciará con las palabras de bienvenida del presidente de la SNI, Felipe James, y reunirá a representantes del empresariado, gremios y la academia.

Candidatos expondrán sus propuestas

La jornada se desarrollará en cuatro bloques de exposiciones a lo largo del día y contará con la participación de más de veinte candidatos presidenciales.

Entre los postulantes convocados figuran Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Mesías Guevara (Partido Morado), José Williams (Avanza País), César Acuña (Alianza para el Progreso), George Forsyth (Somos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), entre otros.

También participarán Carlos Álvarez, Wolfgang Grozo, Yonhy Lescano, Roberto Sánchez, José Luna Gálvez, Fernando Olivera, Ricardo Belmont, Álvaro Paz de la Barra y Jorge Nieto, además de otros candidatos invitados al foro.

Formato del evento

Cada candidato tendrá un espacio para presentar sus propuestas en torno a dos ejes principales:

Desarrollo productivo, promoción del empleo y formalización

Salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud

El formato contempla una primera exposición del candidato, una segunda intervención sobre temas sociales y una pregunta formulada por representantes de gremios empresariales o estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Cada participación tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos, incluyendo exposiciones y una intervención final del postulante.

Así se desarrollará el foro

Los distintos bloques del encuentro estarán moderados por los periodistas Omar Mariluz, Ariana Lira, Federico Salazar, Angélica Ramírez y César Campos.

Este es la programación del evento:

El primer bloque, que comenzará alrededor de las 9:00 a.m., contará con la participación de:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – 9:00 a.m.

Enrique Valderrama Peña (APRA) – 9:40 a.m.

Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular) – 10:00 a.m.

Ronald Atencio Sotomayor (Alianza Electoral Venceremos) – 10:20 a.m.

Fiorella Molinelli Aristondo (Alianza Fuerza y Libertad) – 10:40 a.m.

Alfonso López Chau (Ahora Nación) – 10:55 a.m.

Carlos Espá y Garcés Alvear (Sí Creo) – 11:00 a.m.

Roberto Chiabra León (Unidad Nacional) – 12:20 p.m.

El segundo bloque incluirá las presentaciones de:

Mesías Guevara Amasifuen (Partido Morado) – 12:00 p.m.

José Williams Zapata (Avanza País) – 11:20 a.m.

Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú) – 11:40 a.m.

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) – 12:40 p.m.

Carlos Jaico Carranza (Perú Moderno) – 1:00 p.m.

Ricardo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras) – 1:20 p.m.

Por la tarde, el tercer bloque tendrá la participación de:

César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) – 3:00 p.m.

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) – 3:20 p.m.

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) – 3:40 p.m.

José Luna Gálvez (Podemos Perú) – 4:00 p.m.

Yonhy Lescano Ancieta (Cooperación Popular) – 4:20 p.m.

Finalmente, el cuarto bloque contará con las exposiciones de:

Fernando Olivera Vega (Frente de la Esperanza 2021) – 4:40 p.m.

George Forsyth Sommer (Somos Perú) – 5:00 p.m.

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) – 5:20 p.m.

Wolfgang Grozo Costa (Integridad Nacional) – 5:40 p.m.

Carlos Álvarez Loayza (País para Todos) – 6:00 p.m.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) – 6:20 p.m.

Espacio de diálogo con el sector productivo

El foro busca convertirse en un espacio de diálogo entre los candidatos presidenciales y el sector productivo, en un momento en el que el empresariado busca conocer las propuestas económicas y de inversión de quienes aspiran a dirigir el país.

Durante la jornada, los postulantes podrán presentar sus planes de gobierno y responder a inquietudes vinculadas al crecimiento económico, la formalización laboral, la seguridad y el desarrollo productivo.