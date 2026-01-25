La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi concluyó la investigación iniciada contra las importaciones de lavaderos de acero inoxidable de uso doméstico originarios de la República Popular China, imponiendo derechos antidumping definitivos por un periodo de cinco años.

La medida alcanza a los lavaderos con un peso menor a 23 kilogramos y se adopta luego de que la autoridad acreditara la existencia de prácticas de dumping, un daño importante a la industria nacional y una relación causal entre ambos elementos, conforme a las reglas del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio.

Lavaderos chinos bajo sanción: derechos antidumping por cinco años. Foto: Indecopi.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 001-2026/CDB-INDECOPI, emitida el 9 de enero de 2026, y pone fin a un procedimiento que se inició en enero de 2025 tras la solicitud presentada por Manufactura de Metales y Aluminio Record S.A., empresa identificada como la rama de producción nacional de lavaderos de acero inoxidable de uso doméstico.

En el mismo pronunciamiento, la Comisión desestimó los cuestionamientos formulados por Homecenters Peruanos S.A., Inversiones CYS S.A., MT Industrial S.A.C. y Kitchen Center S.A.C., compañías que habían objetado diversos aspectos técnicos y procedimentales de la resolución que dispuso el inicio de la investigación.

Según el Indecopi, las actuaciones desarrolladas durante la etapa inicial y a lo largo del procedimiento se ajustaron a las disposiciones previstas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping peruano.

En particular, la Comisión sostuvo que la evaluación preliminar, la definición del producto investigado y la conducción del proceso respetaron los estándares de objetividad, debido proceso y análisis basado en pruebas positivas exigidos por la normativa internacional y nacional aplicable a este tipo de investigaciones.

La investigación se centró en determinar si las importaciones de lavaderos de acero inoxidable provenientes de China ingresaron al mercado peruano en condiciones de competencia desleal y si ese comportamiento tuvo un impacto negativo sobre la industria local.

Para ello, la autoridad evaluó la evolución de las importaciones en términos absolutos y relativos, su efecto en los precios internos y su repercusión en la situación económica y financiera de la rama de producción nacional, considerando un amplio periodo de análisis que abarcó desde enero de 2021 hasta junio de 2024.

Como resultado de este examen, la Comisión concluyó que las importaciones investigadas ingresaron al mercado peruano en condiciones que distorsionaron la competencia y afectaron de manera significativa el desempeño de la industria nacional, lo que justificó la imposición de derechos antidumping definitivos.

La medida busca evitar que estas importaciones continúen causando daño a la producción local y restablecer condiciones de competencia equitativas en el mercado de lavaderos de uso doméstico durante los próximos cinco años.

