Indecopi sancionó a Saga Falabella S.A. con una multa de 3.78 UIT (S/ 20,223) por afectar el deber de idoneidad al convertir un iPhone nuevo en un equipo reacondicionado sin informar al consumidor. Además, la empresa deberá reembolsar los S/ 6,599 correspondientes al valor del equipo, según resolvió la Oficina Regional del Indecopi en Junín (ORI Junín).

La sanción se originó a partir de la denuncia de un consumidor que adquirió un iPhone 14 Pro Max de 256 GB, el cual presentó fallas de fábrica. Tras acudir al servicio técnico del proveedor, el equipo fue sometido a una intervención que excedió la reparación inicialmente requerida.

De acuerdo con la resolución, además del cambio del puerto de carga defectuoso, el establecimiento reemplazó la batería y la cámara TrueDepth del dispositivo. Estas modificaciones se realizaron sin informar adecuadamente al usuario ni consignar el detalle de los cambios en la ficha de reparación.

Como consecuencia, el equipo perdió su condición de producto nuevo y original, convirtiéndose en un equipo repotenciado, hecho que el consumidor advirtió recién al acceder a un informe técnico del fabricante del iPhone.

La multa impuesta por Indecopi a Saga Falabella asciende a 3.78 UIT (S/ 20,223).

DEBER DE IDONEIDAD Y MEDIDAS CORRECTIVAS

La Comisión de la ORI Junín concluyó que Saga Falabella infringió los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, los cuales establecen que los productos y servicios ofrecidos deben cumplir con las condiciones bajo las cuales fueron adquiridos.

El organismo precisó que la idoneidad implica la correspondencia entre lo ofrecido por el proveedor y lo efectivamente recibido por el consumidor. En este caso, el cambio de piezas esenciales sin sustento técnico ni comunicación previa alteró la naturaleza del bien adquirido.

La Comisión de la ORI Junín determinó que la empresa vulneró el deber de idoneidad al cambiar piezas esenciales del equipo sin informar al consumidor. (Foto: Indecopi)

Además de la multa, Indecopi ordenó que la empresa devuelva al consumidor los S/ 6,599 pagados por el equipo, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

La resolución final N.º 575-2025/INDECOPI-JUN ratifica la decisión emitida previamente por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la ORI Junín y quedó firme el 15 de enero de 2026.