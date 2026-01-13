El Poder Ejecutivo oficializó la salida de tres vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, una decisión que reconfigura la composición interna del máximo órgano resolutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y deja, por ahora, una vacante pendiente de designación.

Las decisiones fueron formalizadas mediante resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano, todas con fecha 12 de enero de 2026.

Ejecutivo mueve el Tribunal de Indecopi tras aceptar tres renuncias. Foto: Indecopi.

El rol del Tribunal y la relevancia de su recomposición

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual actúa como segunda y última instancia administrativa en los procedimientos vinculados a libre competencia, eliminación de barreras burocráticas, protección al consumidor y propiedad intelectual.

Sus pronunciamientos agotan la vía administrativa y tienen un impacto directo en la seguridad jurídica de los agentes económicos, así como en la protección de los derechos de consumidores y titulares de marcas, patentes y derechos de autor. Por ello, los cambios en su integración suelen generar atención en el ámbito empresarial y legal.

Tres renuncias aceptadas

De acuerdo con las resoluciones supremas publicadas, el Gobierno de Perú aceptó las renuncias de:

Tania Beatriz Valle Manchego , vocal de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas , designada originalmente mediante Resolución Suprema N.° 174-2024-PCM.

, vocal de la , designada originalmente mediante Resolución Suprema N.° 174-2024-PCM. María Ángela Sasaki Otani , vocal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual , designada por Resolución Suprema N.° 215-2024-PCM.

, vocal de la , designada por Resolución Suprema N.° 215-2024-PCM. Camilo Nicanor Carrillo Gómez, vocal de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, designado mediante Resolución Suprema N.° 305-2022-PCM.

En los tres casos, la causal de vacancia corresponde a la renuncia aceptada, conforme al artículo 13 del Decreto Legislativo N.° 1033.

Nuevas designaciones y una plaza pendiente

En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso dos nuevas incorporaciones al Tribunal. Mediante resoluciones supremas, se designó a Maritza Yesenia Agüero Miñano como vocal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y a Julio Carlos Lozano Hernández como vocal de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, ambos por un periodo de cinco años.

Las designaciones se realizaron a propuesta del Consejo Directivo de Indecopi, con opinión favorable del Consejo Consultivo, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Legislativo N.° 1033.

Sin embargo, la serie de resoluciones supremas publicadas no cubre la totalidad de las vacantes generadas por las renuncias aceptadas. En consecuencia, el Tribunal continuará operando con al menos una plaza pendiente de designación en una de sus salas especializadas, hasta que se emita la correspondiente resolución suprema.